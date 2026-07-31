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娛樂
出版：2026-Jul-31 18:40
更新：2026-Jul-31 18:40

佘詩曼偕胞弟現身圈中人聚會 廿四孝乖女陪媽咪打牌自稱未夠班

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佘詩曼出名是孝順女，近期陪媽咪出席大小聚會。 (娛樂組攝)

息影女星蘇淑萍大搞生日壽宴，吸引多位圈中人出席，計有葉子楣、盧海鵬、黃夏蕙、樂易玲、姚正菁、「黑妹」李麗霞、盧宛茵、楊仲恩、詹秉熙、蘇珊、梅小青、劉家豪、鄧英敏、黃韻材、宋豪輝、周啟生、魯振順等，就連視后佘詩曼亦有現身，阿佘與胞弟陪同母親到場，一家三口山齊賀蘇淑萍生日，場面可謂星光熠熠。

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佘詩曼透露一出世已認識蘇淑萍(左二)。 (娛樂組攝)

代母戥腳唔講嘢半粒鐘

佘詩曼出名是孝順女，她受訪時透露細細過已認識蘇淑萍，阿佘表示：「萍萍姨同我媽咪好細過就識，好似係十幾歲就識嘅朋友嚟，所以我其實一出世生都識佢喇！咁梗係要嚟同佢慶祝啦！係呀，睇住我大嘅，同埋佢啲屋企人我哋全部都識。」問到有否為生日之喜的蘇淑萍送上大禮？阿佘指：「媽咪封人情，現金最實際！」近月來阿佘主要接拍廣告，多了時間享受天倫樂：「媽咪年紀大啦，有時間咪陪吓佢囉，同埋佢開心嘛，佢啲朋友又喺晒度，佢有時又遴遴迍迍，我細佬都喺度呀！」阿佘亦認識媽咪很多朋友，所以有時間亦會母女檔出席飯局，至於跟媽咪打麻雀，阿佘即自嘲「唔夠班」，自爆曾幫母親戥腳十分緊張：「有一次幫佢戥腳，我直頭冇講嘢半個鐘頭，因為要好集中精神，佢哋轉數好快，我都鼓勵佢多啲打麻雀。」大讚媽咪是高級組選手。阿佘亦希望陪媽咪旅行，知道母親想去上海大嘆美食，早前二人飛抵泰國被網民拍得貼地現身當地商場foodcourt，阿佘指媽媽鍾意foodcourt夠多選擇，自爆跟媽咪都喜歡掃街，所以平民和高級餐廳都會幫襯。

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