香港環球唱作新人Kaelyn出道 名校畢業生自薦獲賞識推出首支主打歌

環球新人Kaelyn自幼於馬來西亞成長，高中時期移居香港，並畢業於享譽國際的伯克萊音樂學院（Berklee College of Music）。在學期間，她專注於詞曲創作與舞台表演，早已立志投身音樂事業。尚未畢業之際，Kaelyn勇敢自薦作品予香港環球唱片，最終獲得賞識，成為公司2026年全力打造的重點女新人，並以親自作曲的首支單曲《Up & Down》正式出道。談及當初的經歷，Kaelyn坦言：「當初把demo交給公司時，其實沒有抱太大期望，如今能夠成真，我非常感恩。」

除了專業學府的薰陶，Kaelyn的音樂靈感更源自家庭深厚的藝術氛圍。外婆對粵劇的熱愛，以及母親對芭蕾舞與音樂教育的投入，讓她自小浸潤於多元藝術之中，造就獨特而包容的音樂底蘊。對她而言，音樂不僅是興趣，更是生命中不可或缺的寄託與溝通媒介。Kaelyn分享道：「音樂一直陪伴著我成長。寫歌和唱歌是我最能表達自己的方式，音樂是我與自己、與世界的連結。」首支主打《Up & Down》由 Kaelyn親自作曲，旋律輕快坦率，歌詞將人生比喻為一場沒有劇本的現場直播，她希望透過這首歌，為繁忙都市人帶來片刻喘息，傳遞豁達的人生態度。與此同時，《Up & Down》更是一封寫給「過去自己」的感謝信，那個曾經受傷、努力攀爬的自己，正是成就今日堅強個體的關鍵。Kaelyn希望透過這首出道作告訴大眾：面對未知的未來，不必焦慮或刻意偽裝，只需隨著內心的節奏「隨心亂歌漫舞」。