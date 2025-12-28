10DANCE｜登Netflix全球非英語電影十大 竹內涼真激咀町田啟太封名場面

《10DANCE》真人版電影已在本月18日透過Netflix全球上架，兩位主角竹內涼真、町田啟太上演片中激情場面毫不欺場，一場在電車內的肉緊咀戲唯美浪漫，被網民推為BL界名場面，而結尾的一場吻別戲，原來是町田啟太臨場加插，絕對是「神來之筆」，不過全片最大看點，可算是二人為扮演專業舞者，竹內涼真花上一年時間練習拉丁舞，而町田啟太卻因檔期問題，最終僅用3個月時間密集式練舞，即使腳趾甲脫落三次也不敢怠慢，十分專業。

9年前已經結緣

BL漫畫《10DANCE》由井上佐藤創作，故事描寫兩位男性舞者，在競技舞蹈世界追求極致舞技的同時互生情愫。《10DANCE》以獨特的敘事手法與細緻的身體描寫廣受粉絲喜愛，藝術性甚高，在BL界擁有極高人氣。《10DANCE》一直獲粉絲期待拍成真人版，如今新作上架後贏得極高評價，更在Netflix剛公布的串流排行榜上，打進本周非英語電影的第4位。竹內涼真和町田啟太同屬日本藝能界當紅小生，近年積極操肌的竹內涼真，在片中的肌肉場面甚有睇頭，而他與町田早在9年前，曾為桐谷美玲夥拍松坂慶子的2016年日劇《逆齡初戀》，今次兩位型男挑戰BL電影，並有男男激烈咀戲，成功吸納更多層面的支持者。