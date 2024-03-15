12怪盜專訪｜姜濤嘟嘴惹Lokman不滿 Ian陳卓賢厭做智慧擔當？(多圖+有片)

要拍一套有12位主角的電影，絕不容易，成軍5年的MIRROR經多次公開爭取，終於圓夢全員拍電影，隊長楊樂文(Lokman)直言揀選適合劇本有難度，原來收過類似《七十二家房客》的劇本，最後選取各有性格的《12怪盜》，當中的角色設計與互動，有不少粉絲心領神會的鏡式幽默。12子當然亦加入即興點子，其中由姜濤提議的搭電梯超重戲，姜式嘟嘴卻惹Lokman不滿……全團齊人受訪，暴走爆笑是常識。
AK要跟女生傳心
《12怪盜》每個角色各有特設技能，出名是貓奴並為愛犬「猜柴」開設獨立IG的AK(江𤒹生)，演懂動物傳心的怪盜，他半說笑表示不滿，「編導以為我好鍾意動物，他們應該未睇《Blue Monkey》MV，我不是動物傳心，而是女性傳心師。」向來是團綜「智慧擔當」的Ian，談到再次演頭腦領導時，欲言又止，「又不會說悶，大家覺得我本色演出，其實唔真正了解我私底下怎樣，我都只是演繹角色。」擅長於跳locking的Lokman跟王智德(Alton)孖住演「軟硬解鎖」怪盜，Alton解釋：「Lokman負責硬件的鎖，現在很多高科技軟件的鎖，要交給電腦專家，所以找我和他去演。」
邱傲然(Tiger)演讀唇怪盜，他自言跟喜歡觀察的性格配合，「讀唇也要靜靜地觀察，不過我平時觀察，又唔會特定看嘴唇。」總結拍攝的讀唇體驗，誰的嘴唇最性感？大家一致望向柳應廷(Jer)，Jer得戚地「嘟嘴」，呂爵安(Edan)卻潑冷水：「看你怎樣定義性感。」舞台上形象多變的Jer順勢介紹角色，「我在戲中要快速變裝，我在試裝時令導演認不出我，我覺得是很大的成就解鎖。」接著他就問身旁的盧瀚霆(Anson Lo)現實與角色的反差，「我身手不差，但沒戲中角色咁叻、甚麼都不怕，但有義氣方面就幾似。」
「智者輝」唱電影插曲？
論到反差最大，應該是畏高的Edan演游繩怪盜，他指起初是拉小提琴收集情報，「可能收集情報這技能太模糊，後來就試游繩，可能想我克服畏高，我都真係克服到。」「大表哥」邱士縉(Stanley)亦自認與角色反差大，他笑言負責收音，「因我的技能是竊聽，其實要搵個地方貼竊聽器很難，可能我現實唔八卦，要訓練我八卦竊聽。」最令人好奇是「智者輝」Frankie(陳瑞輝)的第六感技能，他自爆，「其實起初的技能是好運，後來轉為第六感，究竟有幾秘密？就要入場睇。」他在戲裡跳唱一首耳熟能詳的歌曲，爆發笑彈，更被隊友形容為電影的插曲。
姜濤想嘟嘴催眠
電影以「鏡式幽默」作賣點，鏡仔直言有不少即場發揮，其中全員搭電梯超重，矛頭直指姜怪盜，正是出自姜濤的主意，不過隊長突然自爆好不滿，嚇得姜濤黑人問號。Lokman激動表示，「其實是OK好笑，但當大家望著他時，他突然嘟嘴，然後挨住Ian，點解要嘟嘴？」姜濤急急解釋，「因為我要忍住笑……」他在戲裡「撻手指」催眠，令人想到派心招牌動作，姜濤笑言，「本來想嘟嘴催眠。」他澄清不是自己設計，「導演安排了專業導師，事前講解詳細原理，後來導演話拍攝時撻手指就可以，催眠師就走先了。」李駿傑(Jeremy)演記憶擔當，經常超負荷暈倒，他挨在姜濤的膊頭，半說笑道，「我有特意上課，我旁邊那個就係我老師。」然後即席示範扮暈，姜濤哈哈大笑。
怪盜變身拍古裝穿越劇
《12怪盜》去年舉行多場互動體驗場，本月28日正式公映。12子齊聲表示不擔心影響票房，深信鏡粉定會再入場看完整版，至於如何吸引普羅觀眾？AK推介說，「這戲包羅萬有，有打鬥、搞笑、兄弟情，還有講團結亦有教育意義。若其他街客入場，可能見到謝票，到時可解釋給大家知。」至於實際謝票安排，Lokman保證只要他們留港都會謝票，Edan揚言票房過3,000萬會派福利，至於甚麼福利？眾人交Jeremy作答，他罕有地大叫：「你哋拋個波俾我答，12個一齊開live唱歌！」Lokman笑言最大的福利是票房理想再添食，至於可考慮拍古裝？他笑指是大製作可能要再等5年，Ian和Alton提議拍穿越劇，笑言可在現代著古裝，拍完第一集拍回時裝，可節省成本。