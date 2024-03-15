12怪盜專訪｜姜濤嘟嘴惹Lokman不滿 Ian陳卓賢厭做智慧擔當？(多圖+有片)

要拍一套有12位主角的電影，絕不容易，成軍5年的MIRROR經多次公開爭取，終於圓夢全員拍電影，隊長楊樂文(Lokman)直言揀選適合劇本有難度，原來收過類似《七十二家房客》的劇本，最後選取各有性格的《12怪盜》，當中的角色設計與互動，有不少粉絲心領神會的鏡式幽默。12子當然亦加入即興點子，其中由姜濤提議的搭電梯超重戲，姜式嘟嘴卻惹Lokman不滿……全團齊人受訪，暴走爆笑是常識。

AK 要跟女生傳心

《12怪盜》每個角色各有特設技能，出名是貓奴並為愛犬「猜柴」開設獨立IG的AK(江𤒹生)，演懂動物傳心的怪盜，他半說笑表示不滿，「編導以為我好鍾意動物，他們應該未睇《Blue Monkey》MV，我不是動物傳心，而是女性傳心師。」向來是團綜「智慧擔當」的Ian，談到再次演頭腦領導時，欲言又止，「又不會說悶，大家覺得我本色演出，其實唔真正了解我私底下怎樣，我都只是演繹角色。」擅長於跳locking的Lokman跟王智德(Alton)孖住演「軟硬解鎖」怪盜，Alton解釋：「Lokman負責硬件的鎖，現在很多高科技軟件的鎖，要交給電腦專家，所以找我和他去演。」

邱傲然(Tiger)演讀唇怪盜，他自言跟喜歡觀察的性格配合，「讀唇也要靜靜地觀察，不過我平時觀察，又唔會特定看嘴唇。」總結拍攝的讀唇體驗，誰的嘴唇最性感？大家一致望向柳應廷(Jer)，Jer得戚地「嘟嘴」，呂爵安(Edan)卻潑冷水：「看你怎樣定義性感。」舞台上形象多變的Jer順勢介紹角色，「我在戲中要快速變裝，我在試裝時令導演認不出我，我覺得是很大的成就解鎖。」接著他就問身旁的盧瀚霆(Anson Lo)現實與角色的反差，「我身手不差，但沒戲中角色咁叻、甚麼都不怕，但有義氣方面就幾似。」