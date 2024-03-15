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娛樂
2024-03-15 17:49:24

12怪盜專訪｜Edan變裝情有獨鍾揀Jer Stanley談MIRROR改變：比以前深思熟慮(多圖+有片)

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MIRROR接受訪問為電影《12怪盜》宣傳。(陳奕釗攝)

MIRROR接受訪問為電影《12怪盜》宣傳。(陳奕釗攝)

MIRROR首部全員合演的電影《12怪盜》將於復活檔期(28)公映，要夾檔期集齊12子拍戲絕非易事，拍攝齊人的群戲更是艱鉅，武打動作場面固然難度高，不過楊樂文(Lokman)指出，12子一字排開走路，既要型又要齊亦是大考驗。電影劇情指12怪盜聚少離多，默契欠奉，產生不少磨擦，又是否現實寫照？Lokman坦言相處需時間磨合，學習適當表達自己。談到成軍5年的改變，邱士縉(Stanley)認為大家比以前深思熟慮和謹慎。今年MIRROR展開世界巡唱，Lokman大派定心丸，絕不會冷落香港鏡粉，預告將於本月內推出新團歌《Day 0》，另外亦有小組歌曲，保證有驚喜。

 

MIRROR接受訪問為電影《12怪盜》宣傳。(陳奕釗攝) Jer、Anson Lo、Tiger、Ian、Edan和AK分享拍《12怪盜》的趣事。(陳奕釗攝) AK認為《12怪盜》的動作群戲最難應付。(陳奕釗攝) Edan被封前輩，急忙澄清沒有越權改劇本。(陳奕釗攝) Edan、AK和Lokman分享12子齊人拍戲的難度。(陳奕釗攝)

Edan被封前輩

戲中12怪盜各有技能，現實中他們最想擁有甚麼異能？邱傲然(Tigr)率先表態要隱形，他笑言，「唔使場場去拍，只是配音就可以。」不過隊友提醒現場收音後，他還是選擇戲中的讀唇。李駿傑(Jeremy)就表示要瞬間轉移。呂爵安(Edan)則想要Jer戲裡的變裝技能，「我要變身成Jer！」Jer聞言即反問，「你係做別人的替身？」此時，「Jerdan」模式開啟，Edan回望爆出一句，「我願意做你的替身。」搞到Jer呼叫「Oh My God」，Edan解釋：「我純粹想多給他發揮機會。」原來Jer在戲裡被打，全因Edan欽點，「今次初試身手，E先生前輩帶領，因為他要救一個被武師打的人，他就選了我，我就負責被人在高空上撻落枱。」由於事前已加厚墊，Jer自言毫不感痛楚，「好好玩，所以好多謝E先生。」Stanley亦表示要多謝「Edan前輩」，兩人在戲中一場爬冷氣槽的戲，向來鬼主意多多的Edan加入不少幽默點子，眾人乘勢起哄指他「越權」做埋編劇，嚇得他急忙澄清。

Frankie分享踩穿牆的情景。(陳奕釗攝) Lokman自爆拍動作戲有陰影，擔心太用力令武師們受傷。(陳奕釗攝) Jer、Anson Lo、Tiger、Ian、Edan和AK分享拍《12怪盜》的趣事。(陳奕釗攝) MIRROR受訪為電影《12怪盜》宣傳。(陳奕釗攝) 姜濤在《12怪盜》一個嘟嘴表情，竟惹起隊長Lokman不滿。(陳奕釗攝) Tiger自言愛觀察，適合演讀唇角色，「智者輝」Frankie在是《12怪盜》的秘密武器。(陳奕釗攝) AK自封是女性傳心師，不知跟隊友傳心又如何？(陳奕釗攝) Ian談到再做智慧擔當，欲言又止。(陳奕釗攝)

Lokman、Fankie連環踢穿牆

談到最大挑戰的群戲，竟然是12子chok爆一字排開走路，Lokman解釋，「因為你要齊整又要遷就機器，12個人都要好型好有氣勢，拍咗好耐。」AK和Edan就認為是打鬥戲最難，事前安排替身示範，正式拍攝要配合武師和遷就鏡頭，當中不乏蝦碌場面，Lokman就自爆踢爛牆，有場戲要起飛腳跳高，練習時踢向武師，很擔心踢傷武師，甚有陰影，「正式拍攝時踢向牆，踢咗兩腳都沒事，踢到第三腳就踢穿牆，因為搭景拍攝，要辛苦同事更換。」更估不到新換的布景牆再度重傷，皆因翌日陳瑞輝(Frankie)拍攝跳起踩牆的鏡頭，正是同一幅牆，他憶述，「我做咗幾次之後，那個位就穿了一個窿，好彩已拍的鏡頭夠用。」

Edan突然對Jer說：我願意做你的替身，搞到Jer頻呼Oh My God。(陳奕釗攝) Alton和Stanley認真談到MIRROR的相處和改變。(陳奕釗攝) Lokman、Alton和Stanley認真談到MIRROR的相處和改變。(陳奕釗攝)

Anson Lo 速學武打動作

「力王」王智德Alton亦有一場摔跤戲，「全程要拎起個人再掟低，武師相信我能應付，但提醒體力有限，未必能應付不斷NG，所以千叮萬囑要在有限的時間內拍好摔跤，我覺得很好玩，因為真係抱起和掟低一個人，自己也enjoy。」不過，作為動作擔當的盧瀚霆(Anson Lo)坦言壓力甚大，「因為事先不知怎樣打，通常到時先學，要在10分鐘內學識，很大壓力。尤其跟Lokman聯手避過紅外線探測的一場，要表現好有默契，事前練咗好幾次，要靠想像力，因為唔會真的有紅外線。」邱傲然(Tiger)提議將這場戲化作舞蹈，搬上演唱會舞台，Anson Lo即反建議，3個一起穿紅外線，Tiger爽快答應，且看他們何時找數。

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最難是表達自己又不傷害人

電影的宣傳句是「不需要每個人也成為第一，我們要做的是整個團隊成為第一」似是為MIRROR度身訂造，王智德(Alton)則認為，「其實不只適用於MIRROR，所有團隊如足球、籃球隊或公司都合用，一加一可以大過二，一加十二次會大過十二，這力量一定要有其他人出現，千萬不要孤軍作戰，令自己迷失時感徬徨。」問到個人與團隊的取捨，Lokman坦言，12子經常近距離接觸，必須要調整和磨合，「最難是如何表達自己，不要傷害別人，大家都要學習的。例如去食飯，總是有幾個慢吞吞，你不能罵他，只能說可否快一點。」經過5年磨合，各人性格有何改變？Stanley認真表示：「大家會比以前深思熟慮，始終我們每說一句，可能都會影響不同人，所以比以前謹慎點，成長了。」

 

Grace  攝：陳奕釗

服裝：Lane Crawford, Swank, a bathing ape, Harvey Nichols, Kenzo, Burberry, Levi’s

造型：PIPA Creative

髮型：Seiko Sin, Manho Li, Frankie Ho @Hairculture

Man Chan, Lydia Yung, Denny Ku @CHIC Private I salon

化妝：Rainbow Chung, Giann Cheung, Mayling Suen, Cori Wong,Yumi Cheung@Annie G. Chan Makeup Centre

MIRROR訪問福利圖

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Anson Lo表演著衫，神徒福利。(陳奕釗攝) Anson Lo表演著褸，Stanley繼續Chok爆。(陳奕釗攝) Anson Lo表演著褸，Stanley繼續Chok爆。(陳奕釗攝) Jer與Anson Lo突然放閃。(陳奕釗攝) Jer與Anson Lo突然放閃。(陳奕釗攝) Jer與Anson Lo老友鬼鬼密密傾。(陳奕釗攝) Jer與Anson Lo老友鬼鬼。(陳奕釗攝) Anson Lo在訪問期間除褸，披在Jer身上。(陳奕釗攝) Anson Lo在訪問期間除褸，披在Jer身上。 Anson Lo在訪問期間除褸，披在Jer身上。(陳奕釗攝) 哥與弟，姜濤與Ian。(陳奕釗攝) Jeremy笑言在《12怪盜》暈低的動作，全靠向姜濤老師學習。(陳奕釗攝) Jeremy頑皮地不斷撻手指，姜濤裝兇示意停止。(陳奕釗攝)
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