12怪盜｜北美海報唔見陳卓賢變11怪盜 網民笑設計師是是但但

MIRROR 昨日（29日）出發前往新加坡準備5月1日的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》，而他們合演的電影《12怪盜》在4月26日已在北美上映。電影公司早前在社交網連環出四張宣傳海報，列出上映的影院，不過海報卻出現12缺1的局面，獨欠Ian（陳卓賢）。

電影公司發出宣傳海報上只得11子，未見有Ian的蹤影，有不少網民直斥為何Makerville及電影公司沒有好好把關，直言大把宣傳海報可以選擇，為何沒有數清楚人數就發文，直指公司做事求其馬虎，有部分粉絲不滿，炮轟官方對Ian欠尊重，並洗版式留言鬧爆：「係乜嘢驅使你會揀一張11個人嘅做宣傳呢？係冇愛定係冇責任呢？」、「寫錯戲名？呢套係11怪盜喎」，「「其實收相、比相、同兩邊既 approves都Hea做喎！少左個人都唔知？！照出？！」、「無Ian唔會再睇」等等。