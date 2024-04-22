12怪盜｜姜濤回應fans衝突事件 認與Anson Lo盧瀚霆好苦惱 但求大家安全快樂見面

MIRROR完成《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》美加站的演出，日前已回港，隨即又投入電影《12怪盜》的謝票活動，有份出席謝票活動的姜濤，對於近日姜糖與神徒之間的不快事件，特別作出了回應。

MIRROR於上周完成《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》多倫多一站的演出後隨即返香港，稍作休息後，今日馬不停蹄繼續為電影《12怪盜》宣傳，其中姜濤夥拍柳應廷Jer、盧瀚霆Anson Lo夥拍李駿傑Jeremy，兵分兩路，到全港戲院參與謝票活動，而Fans的反應十分熱烈，28場門票在推出後即被秒殺，瞬即爆滿，而謝票現場的Fans亦十分踴躍提問，氣氛熱鬧。

姜濤︰我同Anson Lo唔知點樣做

對於近日Fans之間不快事件，姜濤謝票後作出回應：「呢一兩日不停了解整件事件嘅經過，發現網上都流傳咗唔同嘅版本，不過無論點樣都好，事件已經發生咗，我淨係希望大家可以安全快樂去支持我哋，唔好有任何爭執或者碰撞，呢個係我哋最唔想見到。我同Anson Lo都有傾過，我哋都覺得好苦惱，唔知點樣做，呢件事發生咗唔止一、兩次，但好似一直都冇辦法解決，冇諗過一件suppose開心嘅事情，會變成咁樣。因為每次見到我哋嘅支持者，不論係fans或任何人，大家不論支持我哋MIRROR或是任何一個，我哋都係咁開心，因為真係一種鼓勵，所以希望以後每次見面，都可以係愉快、平安、安心地去進行。」

MIRROR明天將繼續為《12怪盜》謝票，而十二子更會首次攜手一同出席《12怪盜團魂見面會》謝票活動，與280位幸運被抽中的觀眾進行謝票。