影視博覽2023｜預先講明《12怪盜》分鏡唔勻 AK爆MIRROR成員要事前訓練身手

MIRROR十子今日到灣仔出席香港國際影視展（FILMART），其公司MakerVille在發布會上公布全新電影項目計劃以及其他影視合作項目。其中最矚目莫過於MIRROR全員拍攝的電影《12怪盜》。
MIRROR表示今次好開心可以全員一齊拍攝，其中有部份成員更是首次拍電影，今次也是MakerVille首部電影作品。Jeremy透露他們的角色會「偷嘢」，但偷的東西是甚麼就要大賣關子。Stanley稱因為很多事情仍在前期製作，仍未落實，但唯一肯定的是主題跟團結有關，做任何事只要團結一致便會成功。
新戲冇搵女主角
MIRROR其後接受傳媒訪問時，被問到他們的電影是要偷甚麼，Jer搞笑說偷時間︰「大家12個人咁齊人，要偷時間去見面。」Tiger就表示今次他們要維護世界和平。Lokman與AK更搞笑表示他們的角色跟超人差不多，又謂要消滅巴魯坦星人，但一定是「普通英雄」及齊心偷一樣東西。
Lokman指電影一直在籌備中，只是等劇本，大約等了半年，並稱電影沒有女主角。提到他們的戲份如何分配，Lokman笑言是商業秘密，並預告戲分一定不勻︰「大家都有唔同叻嘅地方，可能戲份多但冇咩發揮，但可能戲份少好有發揮，唔可以去衡量。」AK指大家的air time都不同，所以很難計算。由於要演怪盜，AK坦言大家要應付動作鏡頭，大家現正上堂接受訓練。Lokman表示未正式拍攝，大家現在也有上戲劇堂，讓大家建立默契。