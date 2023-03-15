影視博覽2023｜預先講明《12怪盜》分鏡唔勻 AK爆MIRROR成員要事前訓練身手

MIRROR十子今日到灣仔出席香港國際影視展（FILMART），其公司MakerVille在發布會上公布全新電影項目計劃以及其他影視合作項目。其中最矚目莫過於MIRROR全員拍攝的電影《12怪盜》。

MIRROR表示今次好開心可以全員一齊拍攝，其中有部份成員更是首次拍電影，今次也是MakerVille首部電影作品。Jeremy透露他們的角色會「偷嘢」，但偷的東西是甚麼就要大賣關子。Stanley稱因為很多事情仍在前期製作，仍未落實，但唯一肯定的是主題跟團結有關，做任何事只要團結一致便會成功。