12怪盜｜193保錡踢走Fatboy 搵楊偉倫組新ERROR Dee何啟華孖MIRROR謝票全因是一哥

ERROR的郭嘉駿(193)、何啟華(Dee)和吳保錡，還有楊偉倫(阿卵)等出席《12怪盜》首映，因為肥仔不在港，193等表示開心可以有楊偉倫頂替肥仔，認為阿卵的加入令ERROR整體智慧提升了，又稱阿卵可以帶領他們。ERROR三子更笑肥仔已在另一世界長眠，阿卵聞言︰「你哋咁講隊友？」三子表示「邊個唔喺度就講邊個」，更大讚阿卵的搞笑能力更勝一籌。

阿卵被問到跟ERROR有沒有對手戲時，他秒速答︰「冇！但佢哋做得好好！」又笑自己年紀大，不太記得是否有吃過應援食物，並稱知道跟MIRROR和ERROR拍戲，一定有很多食物。ERROR表示他們在戲中只是客串，193更自爆他在戲中僅得一句對白。阿卵跟ERROR受訪時不停隔空過招，三子又借阿卵不停取笑肥仔，非常搞笑。