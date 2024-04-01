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娛樂
2024-04-01 18:31:26

12怪盜｜Jer柳應廷謝票請人開路 Edan呂爵安與Dee何啟華扮保安無人認到

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Jer請了Edan及Dee做保安護送他上車。

12怪盜》多場謝票活動現正進行得如火如荼，MIRROR十二位成員分成不同小組出發，今日有呂爵安(Edan)夥拍ERROR的何啟華(Dee)謝票。由於有不少fansViuTV樓下的停車場守候偶像，早前更引起混亂，令向來好脾氣的李駿傑(Jeremy)也發火，於是今日柳應廷(Jer)前往謝票時，專誠請來兩位保安員開路，而這兩位保安員的真身，竟是同樣今日出發謝票的EdanDee

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為Jer阻隔fans

JerEdanDee在社交平台上載影片，Jer在片中表示請了兩位保安員開路，希望他們可以盡力，以一身保安員打扮的EdanDee戴上口罩，擺出不同甫士示意保護JerEdan說︰「多謝柳生，盡力！盡力！」Dee更用手護住Jer的重要部位，非常搞笑。其後三人按照原定計劃行事，當他們步出升降機時，在停車場守候的一眾fans大叫「柳應廷」，並湧向Jer的身邊，EdanDee就用手幫他阻隔fans，之後Jer成功上車之後，Edan和Dee便登上另一架車離開。

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成功掩人耳目

Edan和Dee在車上大叫及狂笑，Edan笑說︰「嘩！我哋成功呀！無人理我哋！Oh My God！好成功呀！哈哈哈哈！」他們之後繼續以保安員look出席不同謝票場。至於Jeremy見到影片之後，也不敢留言︰「大癲」。Jer就笑稱︰「郁手郁腳減人工~」有網民笑言，經過今次，可能日後會令到「真保安」承受極大壓力，隨時遭fans強行除口罩和帽，看看是否MIRROR成員。

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