12怪盜｜Jer柳應廷謝票請人開路 Edan呂爵安與Dee何啟華扮保安無人認到

《12怪盜》多場謝票活動現正進行得如火如荼，MIRROR十二位成員分成不同小組出發，今日有呂爵安(Edan)夥拍ERROR的何啟華(Dee)謝票。由於有不少fans到ViuTV樓下的停車場守候偶像，早前更引起混亂，令向來好脾氣的李駿傑(Jeremy)也發火，於是今日柳應廷(Jer)前往謝票時，專誠請來兩位保安員開路，而這兩位保安員的真身，竟是同樣今日出發謝票的Edan和Dee。

為Jer阻隔fans Jer、Edan及Dee在社交平台上載影片，Jer在片中表示請了兩位保安員開路，希望他們可以盡力，以一身保安員打扮的Edan和Dee戴上口罩，擺出不同甫士示意保護Jer，Edan說︰「多謝柳生，盡力！盡力！」Dee更用手護住Jer的重要部位，非常搞笑。其後三人按照原定計劃行事，當他們步出升降機時，在停車場守候的一眾fans大叫「柳應廷」，並湧向Jer的身邊，Edan及Dee就用手幫他阻隔fans，之後Jer成功上車之後，Edan和Dee便登上另一架車離開。