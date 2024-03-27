12怪盜｜MIRROR出席首映鏡粉迫爆商場 Ian心痛fans四圍撲飛 Edan期待跟Dee謝票

MIRROR主演的《12怪盜》今日(27日)舉行首映，大批鏡粉一早已到商場霸定位支持自己心愛的成員，商場數層都迫滿fans，更掛滿各成員的橫額。MIRROR於傍晚時份逐一現身，全員以黑色打扮出現，並跟在場的fans揮手，現場尖叫聲震耳欲聾。除了MIRROR出席首映外，還有ERROR的郭嘉駿(193)、何啟華(Dee)、吳保錡、楊偉倫、毛舜筠及孫慧雪等現身支持。

MIRROR受訪時稱，最難忘是可以12位成員一齊拍戲，非常熱鬧。提到他們要出席逾300場謝票，甚至400多場，Lokman表示不太清楚，Ian在旁花生mode表示：「可能有500場」，Lokman笑謂應該是因為人多才有這麼多場。Edan及Anson Lo有過百場謝票，他們笑言因為比較得閒，但相信其他兄弟會接捧。問到票房如達到某些目標，有何福利，Jeremy表示要Jer除衫，Jer即謂自己守身如玉，Lokman笑謂只要大家多些入場支持，應有不少福利。

姜濤Tiger開心跟fans見面

Tiger需要日跑31場，問到可會吃不消，他表示趁著MIRROR出埠前，趁有檔期跟fans多見面是很開心的事。姜濤表示認同，更謂有不同謝票組合，相信大家都很開心。除了有MIRROR成員分組謝票，Edan也會跟Dee一齊謝票，他稱《12怪盜》有ERROR客串，因此很期待一齊跟觀眾見面。

Alton將首次出席謝票活動，他稱很興奮，但自言可以跟觀眾交流，有些緊張又期待。問到他可會派些特別福利，他笑謂不會隨便許下承諾，並稱今次是跟團中的「前輩」學習。Frankie同樣是首次出席謝票活動，他表示有跟「前輩」學習，坦言知道fans太熱烈支持，身邊人也搶不到飛。