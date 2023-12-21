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娛樂
2023-12-21 23:09:22

12怪盜｜MIRROR施展鏡式幽默 ERROR客串定檔明年復活節公映

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姜濤演精通催眠的怪盜。(截圖)

姜濤演精通催眠的怪盜。(截圖)

MIRROR破天荒全員參演的電影《12怪盜》 (WE 12)，上月於灣仔會展舉行一連四場的電影互動體驗場，讓粉絲率先一睹精彩畫面和MIRROR現場表演。今日發布首條官方預告，並定於復活節檔期公映。預告片中十二子各懷絕技，奉命合力盜取「多重宇宙滅蚊燈」，以阻止破壞地球生態平衡。除了偶像男團MIRROR成員，還有宇宙天團 ERROR四子梁業(肥仔)、何啟華(Dee)、郭嘉駿(193)、吳保錡，以及演反派的楊偉倫和特別演出的葛綽瑤(Yoyo)

《12怪盜》將於明年復活節上映。 《12怪盜》預告首見楊偉倫飾演阻攔12子的保安， 《12怪盜》預告片中見怪盜共處，獨欠一人。 宇宙天團ERROR四子為《12怪盜》特別演出。(截圖) Stanley一句，「你知唔知約齊人有幾難？」道出12子難得同場的實況。

MakerVille原創電影《12怪盜》由何國敏執導，張麗思編劇，由MIRROR全員與楊偉倫領銜主演，故事講述一個地下組織「怪盜公會」默默地守護社會秩序與和平，組織內有 12 個天才怪盜各自身懷絕技 ——怪盜Ian(陳卓賢飾) 擅長策劃、怪盜KT(姜濤飾)精通催眠、怪盜Stanley （邱士縉飾）擅於竊聽、怪盜A.Lo（盧瀚霆飾）身手靈活、怪盜Edan （呂爵安飾）游繩技術一流、怪盜Jer  （柳應廷飾）可以瞬間變裝、怪盜Tiger  （邱傲然飾）懂得遠距離讀唇、怪盜Alton （王智德飾）擅長網絡攻擊，是世界級駭客、怪盜AK （江𤒹生飾） 掌握動物傳心術、怪盜 Lokman  （楊樂文飾）熟悉解鎖技術、怪盜Frankie（陳瑞輝飾）第六感最強，而怪盜Jeremy （李駿傑飾） 則天生擁有超級記憶力，閱讀大量資料也能過目不忘。

陳卓賢演的怪盜擅長策劃。 Lokman演的怪盜擅長解鎖。 AK江𤒹生演的怪盜精通動物傳心術。 Anson Lo演的怪盜身手靈活。 Edan演的怪盜精通游繩。 Jerdan合體大發笑彈。 Jer與Edan互相反白眼。 姜濤演的怪盜精通催眠。 Jer與Edan互相反白眼。

戲中12位怪盜是「怪盜公會」中的明星級成員，奉命完成一宗將會影響全地球的重要個案，惟最大考驗是12位怪盜數年來聚少離多，默契欠奉，十二子久別後再度合作，既要重新燃起團魂，又要面對公會頭號大敵保安經理 Johnny（楊偉倫飾）的阻攔，任務殊不輕易。 片中不乏鏡式幽默，MIRROR成員共處電梯之內，獨欠一員，瞬間考考鏡粉頭腦，還有反白眼的EdanJer發放「Jerdan」笑彈，Stanley一句，「你知唔知約齊人有幾難？」直白說12子難得同場的實況。

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