12怪盜｜MIRROR施展鏡式幽默 ERROR客串定檔明年復活節公映

MIRROR破天荒全員參演的電影《12怪盜》 (WE 12)，上月於灣仔會展舉行一連四場的電影互動體驗場，讓粉絲率先一睹精彩畫面和MIRROR現場表演。今日發布首條官方預告，並定於復活節檔期公映。預告片中十二子各懷絕技，奉命合力盜取「多重宇宙滅蚊燈」，以阻止破壞地球生態平衡。除了偶像男團MIRROR成員，還有宇宙天團 ERROR四子梁業(肥仔)、何啟華(Dee哥)、郭嘉駿(193)、吳保錡，以及演反派的楊偉倫和特別演出的葛綽瑤(Yoyo)。

MakerVille原創電影《12怪盜》由何國敏執導，張麗思編劇，由MIRROR全員與楊偉倫領銜主演，故事講述一個地下組織「怪盜公會」默默地守護社會秩序與和平，組織內有 12 個天才怪盜各自身懷絕技 ——怪盜Ian(陳卓賢飾) 擅長策劃、怪盜KT(姜濤飾)精通催眠、怪盜Stanley （邱士縉飾）擅於竊聽、怪盜A.Lo（盧瀚霆飾）身手靈活、怪盜Edan （呂爵安飾）游繩技術一流、怪盜Jer （柳應廷飾）可以瞬間變裝、怪盜Tiger （邱傲然飾）懂得遠距離讀唇、怪盜Alton （王智德飾）擅長網絡攻擊，是世界級駭客、怪盜AK （江𤒹生飾） 掌握動物傳心術、怪盜 Lokman （楊樂文飾）熟悉解鎖技術、怪盜Frankie（陳瑞輝飾）第六感最強，而怪盜Jeremy （李駿傑飾） 則天生擁有超級記憶力，閱讀大量資料也能過目不忘。