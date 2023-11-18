12怪盜｜MIRROR舉辦互動體驗場 姜濤回應女網民風波

MIRROR對鏡粉今日睇戲可盡情尖叫及睇得開心，大讚今次反應挺好，問到姜濤今天的心情有否受到近日的事件影響？他答：「保持正常啦！希望可以做好個表演俾大家睇先。」自言希望可以聯絡該名女網民表達歉意，呼籲粉絲勿再DM對方，姜濤說：「係呀！自己發生呢件事，都好想同佢講聲對唔住，向呢位女士，因為作為藝人，無論我哋有啲咩情緒都好，都唔應該喺網上有負面能量俾大家，我覺得係我哋嘅職責。」希望所有人都可以散播正能量，姜濤更苦笑指今年自己上了很多課，多謝上天給他這些經歷，習慣了自己一個人去消化。

Edan考獲車牌，認有意買車，想花姐做第一個乘客，同屬新牌的Jer寄語隊友「小心啲」，Anson Lo坐完Jer手車形容「有啲想嘔」，但要給他credit，事關Jer深夜都肯兜來接載，認為對方仍有進步空間。阿Jer過兩天生日，他指應該要開工中度過，希望有時間吃生日飯。

AK 江𤒹生談起日前上載跟一班兄弟的肉照，原來是他主動提議拍浴室光豬六壯士，當再被問起跟麻利的緋聞，他反而比較關心朋友的感受，因為是外界一些幻想而影響到朋友生活。尹光殺入叱咤頒獎禮，並成為「我最喜愛的男歌手」最後10強，Lokman撐光B跟6位隊友打入最喜愛男歌手10強，並稱：「各人有各人的喜好，我覺得這樣也不錯，在樂壇或者社會上多些不同元素，這樣才會繼續成長得好，你問我，佢攞我都開心！」MIRROR都想與對方合作，冇機會合唱老少咸宜歌曲。