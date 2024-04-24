12怪盜｜MIRROR齊人謝票玩大電視 鏡粉排除萬難帶1比1人形立牌返屋企

MIRROR完成北美開巡唱前，上周末(20日)才全員返港，本周一已馬不停蹄為電影《12怪盜》謝票，昨晚(23日)12子齊人出席「團魂見面會」答謝fans支持，這亦是姜濤與盧瀚霆(Anson Lo)fans衝突事件後，兩人fans首度同場。有別於以往由觀眾發問，今次大會安排由MIRROR成員問問題派禮物，由淺入深，部分問題深到連鏡仔都被考起，例如李駿傑(Jeremy)提出的 「我拉枱布時上面有幾多隻香檳杯？」AK問道「12怪盜第一次開會傾嘢佢著咩色外套？」至於，在戲裡被林明禎考IQ的陳瑞輝(Frankie)，就提問IQ題：「着跑鞋可以跑步，着爬山鞋可以爬山，着蛙鞋可以潛水，着咩可以飛呢？」柳應廷搶答呂爵安，Edan立即交戲扮拍翼，答案不是「爵安」「爵屎」，不過都同「爵」(諧音)有關。