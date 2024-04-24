12怪盜｜MIRROR齊人謝票玩大電視 鏡粉排除萬難帶1比1人形立牌返屋企

MIRROR完成北美開巡唱前，上周末(20日)才全員返港，本周一已馬不停蹄為電影《12怪盜》謝票，昨晚(23日)12子齊人出席「團魂見面會」答謝fans支持，這亦是姜濤與盧瀚霆(Anson Lo)fans衝突事件後，兩人fans首度同場。有別於以往由觀眾發問，今次大會安排由MIRROR成員問問題派禮物，由淺入深，部分問題深到連鏡仔都被考起，例如李駿傑(Jeremy)提出的 「我拉枱布時上面有幾多隻香檳杯？」AK問道「12怪盜第一次開會傾嘢佢著咩色外套？」至於，在戲裡被林明禎考IQ的陳瑞輝(Frankie)，就提問IQ題：「着跑鞋可以跑步，着爬山鞋可以爬山，着蛙鞋可以潛水，着咩可以飛呢？」柳應廷搶答呂爵安，Edan立即交戲扮拍翼，答案不是「爵安」「爵屎」，不過都同「爵」(諧音)有關。
AK孖Stanley施展驅蚊大悲咒
其後，12子分成「姜濤與Alton」、「AK與Stanley」、「Jer與Edan」、「Lokman與Anson Lo」、「Ian與Frankie」和「Tiger與Jeremy」共6組玩大電視，首先由姜濤問始，輕撥耳側頭髮扮林明禎；「Jerdan」孖寶扮解鎖，同場加映打交日常，上演「頒獎禮」更是七情上面交足戲；而AK與Stanley合演「驅蚊大悲咒」，趣怪又抵死。
帶鏡仔搭地鐵巴士打卡
今次謝票最大彩蛋是送上驚喜「大禮」，工作人員預先在觀眾席坐椅底隨機貼上白信封，12位幸運鏡粉獲得12怪盜的1比1簽名人形立牌，即時取貨。難得中獎當然開心，但要將人形立牌帶返屋企，卻是艱難任務，有fans捧著人紙板搭地鐵、搭巴士打卡，興奮又尷尬，並笑指排除萬難終可成功鏡仔回家。