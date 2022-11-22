13歲孖妹JJBABY鄭寶 鄭貝韓國受訓 升格成BLACKPINK Jennie師妹

曾參演無綫劇集《十月初五的月光》、《星空下的仁醫》的13歲的孖妹鄭寶、鄭貝，去年參加《Ace Talent演藝模特兒大賽》獲得演藝組冠軍後，加入ACE娛樂旗下，今年轉戰《Face of Hong Kong》大賽，分別奪得少年模特兒組冠軍及季軍。
ACE娛樂的其中一位韓籍老闆Yong Heo認為，JJBABY是難得的可造之材，上月安排她們到韓國參加《議政府市時裝慶典》作體驗，擔任嘉賓模特兒的JJBABY於《時裝慶典》上表現活潑，加上她們的演藝背景，即令當地媒體注意及報道。
跟Jennie舞蹈老師學藝
Yong Heo早前與JJBABY約定，如果她們學業成績不錯，會安排她們到韓國參加演藝課程作「獎勵」，考取優異成績的JJBABY，因而獲Yong Heo安排她們到韓國YS Group演藝模特兒訓練中心受訓，令她們欣喜若狂。JJBABY稱：「超級驚喜，可以到YS Group接受深層舞蹈訓練，教我們舞蹈的導師，其中一位正是BLACKPINK Jennie的舞蹈老師。」對於能夠升格成為BLACKPINK師妹，JJBABY自言獲益良多，對舞藝與台上表演，多了另一番體會。
唐安麒不准JJBABY行Kylie C.性感路線
Ace娛樂另一位老闆美容界教母唐安麒稱，一直希望JJBABY能做到德藝兼備，在學業上積極進取，課餘也能增進人生視野及體驗，一展所長，她說：「今次JJBABY能到韓國的YS Group演藝模特兒訓練中心受訓，更得天團BLACKPINK的舞蹈老師親自指道，深信她們定能突破演藝框架，大有進步。」對於同門師姐Kylie C.成為新一代性感女神，唐安麒稱：「絕對不會讓JJBABY走相同路線，我認為她們的演藝天份應加以栽培發掘。」唐安麒稱，未來會投開更多資源給JJBABY，希望她們能代表香港、衝出國際。