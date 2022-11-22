13歲孖妹JJBABY鄭寶 鄭貝韓國受訓 升格成BLACKPINK Jennie師妹

曾參演無綫劇集《十月初五的月光》、《星空下的仁醫》的13歲的孖妹鄭寶、鄭貝，去年參加《Ace Talent演藝模特兒大賽》獲得演藝組冠軍後，加入ACE娛樂旗下，今年轉戰《Face of Hong Kong》大賽，分別奪得少年模特兒組冠軍及季軍。

ACE娛樂的其中一位韓籍老闆Yong Heo認為，JJBABY是難得的可造之材，上月安排她們到韓國參加《議政府市時裝慶典》作體驗，擔任嘉賓模特兒的JJBABY於《時裝慶典》上表現活潑，加上她們的演藝背景，即令當地媒體注意及報道。