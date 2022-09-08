15位韓流演員同框亮相《青春MT》 朴寶劍領軍迎戰《梨泰院Class》眾星

韓劇界「六大男神」朴敘俊、朴寶劍、池昌旭、黃寅燁、安普賢和鄭振永，將亮相明天（9日）在透過「黃Viu煲劇平台」上架的特別綜藝《青春MT》，強勁陣容令節目未開播已引爆網上熱話。韓國知名電視劇導演金成允曾執導《夢想起飛 Dream High》、《Who Are You－學校2015》等青春偶像劇，當時他起用一眾年輕演員如金秀賢、IU、金所炫和南柱赫擔大旗，金成允點石成金，奠定其圈中地位。

全新特別綜藝企劃《青春MT》以金成允導演為中心，號召曾經與他合作過的多位演員登場，雲集15位最當時得令的韓流演員，包括《雲畫的月光》的朴寶劍、金裕貞、鄭振永、蔡秀彬、郭東延，《梨泰院Class》的朴敘俊、安普賢、權娜拉、劉慶秀、李周映，以及《魔幻之音》的池昌旭、崔成恩、黃寅燁、池慧元、金寶允。一眾男神女神早前在6月底進行為期4日3夜的秘密拍攝，當時便有不少路透照意外流出，只見演員們按照出演劇集分成三隊經營餐車，令人好奇會否有其他嘉賓驚喜現身。近日製作單位陸續釋出花絮照，其中《梨泰院Class》隊伍戴上卡通頭套，朴敘俊化成萌爆金魚、權娜拉還變身史上最美「得得B」。另外，朴寶劍和黃仁燁為了贏得遊戲，不惜被特製椅子彈入水中，池昌旭還試圖勇闖鬼屋，慘被「女鬼」嚇到暴走，可以睇到眾星在戲劇以外的另一面。