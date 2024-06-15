16部銀都作品辦回顧展 鍾楚紅首當女主角電影《碧水寒山奪命金》4K數碼修復上映

顧名思義，「影以載道 - 銀都作品回顧」挑選銀都機構及其前身 (長城電影製片有限公司、鳳凰影業公司和新聯影業公司)，由1950年至今製作及出品超過500部電影中的16部經典作品帶給影迷。開幕電影《父子情》將以4K數碼修復版形式呈現給觀眾，是新浪潮導演方育平首部電影作品，蘊含粵語片寫實文藝的電影傳統，平實細膩地描繪草根階層家庭的父子情，在當年大部分新浪潮電影圍繞警匪和社會寫實等題材下，《父子情》確實是新浪潮電影的一股清泉，該片不單止入選第31屆柏林影展，並榮獲第1屆香港電影金像獎最佳電影及最佳導演兩大奬項。閉幕電影為1959年出品的《彩蝶雙飛》(復刻版)，當中包括由紅線女及馬師曾等多位重量級粤劇名伶擔綱演出四段折子戲寶，更是名伶白雪仙父親白駒榮在資料館館藏中唯一的影像紀錄，彌足珍貴，粵劇迷和影迷萬勿錯過。

銀都機構擅長以多角度及不同題材，反映中國傳統文化在當代社會中的變遷，以大眾生活面貌為題，呈現新舊文化的衝擊。例如今次放映節目揀選的《說謊世界》(1950)以四十年代上海為背景，諷刺為金錢爾虞我詐的眾生相。《敗家仔》(1952) 及《兒女經》(1953) 均以家庭倫理為題，前者敘述被寵壞兒子在失去家人、朋友和居所後覺悟前非的故事，傳遞踏實做人的正面信息；後者以一對夫妻在友人相助下教好調皮兒女的故事，鼓勵父母多關注子女，這些家庭題材放在今天的電影制作中絕不過時，依舊是發人深省。今次放映節目亦為首屆「中華文化節」節目之一。

「影以載道——銀都作品回顧」節目放映日期由6月23日至9月22日，其他將會放映的電影包括以現代女性為題材的《家家戶戶》(1954) 及《我是一個女人》（1955）；融入傳統戲曲藝術的《三看御妹劉金定》(1962)；首部在內蒙古實地拍攝的香港電影《金鷹》(1964)。名導演朱石麟執導的《中秋月》(1953)、《同命鴛鴦》(1960) 和《故園春夢》(1964)；杜琪峯首次執導的《碧水寒山奪命金》(1980) (4K數碼版)，上承古典文學及傳統戲劇中常見的俠客題材，片中鍾楚紅首當女主角，但已散發着明星風采。導演許鞍華至今唯一一部武俠片《書劍恩仇錄》(1987)；匯聚三大影后張艾嘉、張曼玉和斯琴高娃，由關錦鵬執導的《人在紐約》(1990)，以及由張之亮執導，獲得第12屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演、最佳編劇及最佳男配角四項殊榮的《籠民》(1992)。除《父子情》外，所有放映場次均設映後談，由粵劇學者阮兆輝教授、陳守仁教授及王勝泉、電影工作者泰迪羅賓和朱嘉寧、電影研究者吳國坤博士、何思穎、曾肇弘、鄭政恆、喬奕思及登徒主講。

《敗家仔》、《兒女經》、《中秋月》、《家家戶戶》、《我是一個女人》及《籠民》不設字幕；《彩蝶雙飛》設中文字幕；其餘影片設中、英文字幕。《籠民》被列為三級影片，只准18歲或以上人士觀看。票價一律為 $45，已於城市售票網（www.urbtix.hk）發售，電話購票請致電3166 1288。凡購買六張不同場次門票的人士，可報名參加導賞團，參觀西貢坑口清水灣電影製片廠，名額有限，先到先得。