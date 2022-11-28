17年來被指是負收入歌手 李昇基從未獲得音樂利潤

韓國35歲男藝人李昇基，近日與前經理人公司HOOK娛樂發生金錢糾紛，當中涉及音樂版權費與利潤的爭議。李昇基今日透過律師發新聞稿稱，從未收到HOOK支付有關音樂的收入，HOOK更故意隱瞞音樂版權收益，沒有拿出確切的明細和依據結算表給他看。

不滿被灌輸是負收入歌手 李昇基表示，他2004年加入HOOK，直到2018年舊公司才開始對他提供銷售單據，但沒有列明音樂版權費相關收入和內容。HOOK更一直反覆對他稱：「你是負收入歌手」，李昇基對於舊公司的做法深感遺憾。HOOK已在上周五(25日)為此事作反駁：「所謂從未向李昇基結算音樂版權費的說法與事實不符。」強調去年和李昇基雙方確認了此前的結算明細，並訂立確認債權債務關係清算完結的協議書。