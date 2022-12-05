18大「年過50美魔男星」一覽 第1位男神一日只食一餐？

近年愈來愈多女藝人被冠以美魔女之稱，意指外貌並無隨年齡增長而走樣，如同維持凍齡狀態；圈中亦盛產出唔少美魔男，早前網民再次選出18位保養得宜之男星，一齊睇吓上榜嘅男藝人有邊個啦，隨時比一眾小生更有型！

第18位：石修（74歲）

石修為圈中數一數二嘅型男之一，身型與外貌均與年輕時無太大分別。石修曾分享其保養方法，表示除咗唔煙不酒，年輕時已喜愛運動，宜家佢就每日至少用1個半小時運動，例如急步，行到背脊出汗為止、舉啞鈴及做掌上壓100下。

第17位：劉松仁（73歲）

劉松仁已久未有影視新作，處於退休狀態中，又傳出身體欠佳消息，但就曾有網民曾拍到劉松仁近況，指佢當時精神好好。劉松仁早前73歲生日，有粉絲製作多個影片，記錄佢過去演過嘅唔同角色，劉松仁亦有出PO表示多謝。

第16位：任達華（67歲）

任達華67歲帶有一陣佬味，老得有型。

第15位：呂良偉（65歲）

65歲呂良偉當年以港劇《上海灘》成名，近年被激讚愈老愈正，被封為「不老男神」。

第14位：苗僑偉（64歲）

苗僑偉（三哥）即使已「登六」，但散發出一份成熟穩重男人味。

第13位：吳鎮宇（60歲）

吳鎮宇於《衝上雲霄》「Sam哥」一角夠晒經典，2003年《衝上雲霄》版本至2013年《衝上雲霄II》吳鎮宇個樣都無太大分別。日前，有網民指吳鎮宇撞樣墨西哥足球門將奧祖亞（Guillermo Ochoa），吳鎮宇風趣回應自己下一場對沙特，唔會再失波。

第12位：梁朝偉（60歲）

梁朝偉閒時每日做兩小時運動，愛食沙律或蕎麥麵，又愛做水上運動，非常健康。 但有唔少網民表示唔同意佢係美魔男，留言：「成個阿伯樣出咗嚟喎，歲月不饒人」、「佢個樣成日都好無奈咁」、「對眼已經開始dup落嚟」等等。

第11位：方中信（59歲）

方中信臉上幾乎睇唔到歲月痕跡，常於社交平台分享做運動或行山照片，又會每周隔日跑步，每日三餐都會親自下廚，甚少食外賣。

第10位：甄子丹（59歲）

甄子丹去年分享近照時，同時貼出自己17歲嘅照片，兩者都係著上相近外套擺返同樣姿勢，被網民大讚無變化：「丹哥，能教一下髮際線為什麼能後移得那麼慢嗎？」唔知係咪因為佢從小能文能武有關？

第9位：郭富城（57歲）

郭富城18歲時已經鐘意唱歌，早前於TVB台慶壓軸唱跳演出，被讚寶刀未老。

第8位：呂頌賢（56歲）

呂頌賢曾參演《笑傲江湖》，被封史上最靚仔令狐沖，又被指外型似山下智久，雖然呂頌賢現時有唔少魚尾紋，但仍然保持靚仔模樣。

第7位：林海峰（55歲）

林海峰平日熱愛跑步，曾參加英國倫敦馬拉松賽事，並以3小時18分鐘完成，相當厲害。而佢同太太彭羚仍恩愛如昔，林海峰更多次公開多謝對方。

第6位：林家棟（55歲）

林家棟出道至今34年，當年考咗2年先考上TVB的藝員訓練班，一直出演二打六，直至被萬梓良提攜得到舞台劇男主角演出機會。林家棟曾於2017年憑電影《樹大招風》勇奪影帝，不過2022年角逐金像獎最佳男主角則大熱倒灶。

第5位：鄭伊健（55歲）

鄭伊健《古惑仔》「陳浩南」成為他最經典演出之一，網民指佢連外貌都停留喺《古惑仔》年代：「佢連紋都好似無，面又唔乾」。

第4位：李克勤 （54歲）

網民認為李克勤勾起8、90年代回憶，外貌與年輕時無太大分別，不過都有網民覺得李克勤無P圖時個樣好殘。

第3位：馬德鐘（54歲）

馬德鐘高大威猛，加上樣貌就似凍齡一樣，迷倒唔少觀眾；馬德鐘曾與兒子馬在驤父子檔拍廣告，被指比兒子有型，佢就曾分享自己平時靠食素同運動保持健康體魄。

第2位：袁文傑（53歲）

53歲袁文傑早前拍住25歲丁子朗演出TVB劇集《下流上車族》，被指二人差別唔大。袁文傑又曾直認自己呢一個年紀算係Keep得OK，表示平日湯水好重要，細個時媽媽一個星期有6晚都會煲湯。

第1位：古天樂（52歲）

古天樂被稱為不老男神，佢曾分享自己嘅保養方法，表示實行斷食法逾10年，每日只會於傍晚時份進食一餐，逢初一、十五茹素，不過佢強調呢個方法唔係人人適合。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉