19歲影壇新人陳伊霖 首部電影被Anson Lo壁咚 未來最想挑戰同性戀角色

被導演組睇中入行 參演首部電影即被教主壁咚

現年19歲嘅陳伊霖喺入行前已經有唔少拍攝機會，試過幫中學師兄拍微電影做女主角，又試過參與學校舞會宣傳片拍攝等等，慢慢咁對演藝事業就開始萌生興趣；之後機緣巧合之下更加被電影《假冒女團》導演組睇中，邀請試鏡，最後成功獲得演出嘅機會，更加喺戲入面被教主 Anson Lo（盧瀚霆）壁咚，羨慕死唔少神徒！

諗起當時被邀請試鏡嘅心情，伊霖就話一開始其實有啲驚，擔心會被人呃，所以當時特登搵人陪去Casting（試鏡），去到就發現係製作《假冒女團》嘅公司，好彩之後都成功獲得角色，其後更加簽約成為公司旗下藝人。

對於第一次拍戲，伊霖就話當時其實都唔算太緊張，因為事先已經背好晒啲對白，不過就依然擔心會口窒窒，好彩有教主、李靜儀（Heidi）、蘇皓兒（Chloe）等等嘅前輩陪住，陪佢傾偈令佢放鬆，更加介紹唔同嘅人俾佢認識，所以個日好順利就完成拍攝，仲令佢對呢行嘅興趣更大！另外，講到被教主壁咚，伊霖就搞笑咁話：「梗係爽啦！」，不過就擔心電影出街會被神徒討厭！

新戲《夜校》戲份大增 最想挑戰同性戀角色

喺《假冒女團》入面，伊霖就以客串形式登場，不過之後佢亦都以主演之一嘅身份參演咗《夜校》，聯同MC張天賦、凌文龍同李靜儀等演員打造呢套喜劇。伊霖就話今次嘅經驗好特別，見到好多電視上嘅人，可以同佢哋一齊合作覺得受寵若驚，至於新戲就預計會喺下年上映，暫時唔可以透露太多，到時記住留意喇！

除此之外，伊霖就透露今年佢會繼續集中喺演員路發展，而加最想挑戰嘅角色原來係同性戀角色：「因為身邊都好多朋友係同性戀，而且唔知點解即係好似好開通咁，但係仲係有一部分人反感呢件事，例如會話『 我唔係討厭/歧視佢哋，但真係覺得好核突』，我聽到呢啲會覺得唔太舒服，所以想拍呢類議題，想大家知道其實同性戀都係兩個人之間嘅愛情！」

計劃進軍樂壇 向唱作歌手道路邁進

除咗演戲之外，多才多藝嘅伊霖原來仲有學唱歌同樂器，好似係小提琴、鋼琴同結他！佢仲透露公司計劃緊下年俾佢進軍樂壇做歌手，而佢亦都有嘗試作曲，希望可以做個全能嘅歌手；而佢亦都話自己比較鍾意抒情啲嘅曲風，好似台灣歌手魏如萱嘅作品咁，聽完好舒服好療癒，所以嚟緊都希望有機會可以向呢類曲風發展，當然佢亦都會嘗試唔同嘅曲風，做個更加全面嘅歌手！

愛心貓奴 自細與貓貓結緣

不時都會喺社交平台分享愛貓短片嘅伊霖原來屋企同時養緊5隻貓貓。佢就話其實由細到大都同貓貓相處，以前其中一隻貓貓由細陪到自己大個，仲好似哥哥咁，不過早2年以19歲嘅高齡離開咗佢。

伊霖而家屋企仲有5隻貓貓，分別係包包、毛毛、脷脷、膏膏同豆豆；佢哋嘅來歷都好唔同，其中有隻係因為被人欺負所以接返屋企、有3隻就係其他人屋企貓貓生咗太多，所以佢同屋企人就接返屋企照顧、仲有一隻就係經過屋企樓下偶然遇到，所以就接返屋企照顧，愛心爆棚！

作為一個貓奴，佢分享其實有唔少窩心時刻，好似係自己曾經因為唔開心大喊，其中一隻貓「包包」就會好嗲好黏人咁陪住佢氹返佢，令佢開心返！至於仲會唔會再養，佢就話覺得5隻都已經夠，不過如果遇到有需要嘅貓貓要人照顧，佢相信屋企人都會同意再養！

踏入20歲 我最想⋯⋯

下年就正式踏入20歲嘅伊霖，當被問到有咩生日願望提前許願嘅時候，佢就講笑話想望落後生啲，因為試過喺中六嘅時候俾人問係咪返緊工；佢仲話自己唔算係第一眼就好靚女嗰啲類型，而係比較耐看型，再加上入行後發現其實有好多靚仔靚女，所以淨係會俾自己5-6分（10分滿分）。

另外，佢仲想自己各方面都可以進步，亦都想自己可以更加有自信。佢直言入行之後最大嘅改變係覺得自己好平凡，因為覺得自己唔係一個好高分嘅人，由以前成日會被人讚，到而家覺得有好多比自己更加好嘅人喺呢行，間唔中會有啲自卑，所以希望自己唔好咁自卑唔好覺得比唔上其他人！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載