193再遭haters攻擊 已故公公受牽連鬧爆對方全家不在人世

ERROR成員郭家駿193年初遇先被一名網民指他出席《叱咤》頒獎禮時西口西面，當時193入內留言解釋。沒料到該名網民事隔十多日後引用有關193悼念離世公公的帖文，指這是他撞到婆的報應。當時有不少網民指樓主欠口德，而事隔近2個月，193發現該則帖文，他亦毫不客氣責罵對方，更謂︰「如果要講報應嘅話，我估你全家都應該已經不在人世 講佢哋啲名俾我聽，我幫手燒俾佢哋！」

193於去年8月在土瓜灣倒車時，未有留意車後有一名老婦欲橫過馬路，撞到對方之後，193立即下車問對方情況，並報警備案。沒料到該名網民指他撞到老婦的報應是公公去世，193留言說︰「撞到嬸嬸係意外，你講到我好似特登咁？你係智商比正常人低好多、唔識理解事件嗎？故意撞人對我有咩好處？用下你個屎忽腦啦。呢個世界有咩人係從來冇做錯過嘢㗎 ？你係聖人？ 但頒獎禮你屈我黑面就唔會係意外啦，好明顯係心地有問題 如果要講報應嘅話，我估你全家都應該已經不在人世 講佢哋啲名俾我聽，我幫手燒俾佢哋 順手講埋你個名俾我聽啦，如果要講報應，你都應該已經喺地獄㗎啦，你呢啲性格有缺陷嘅廢柴應該都冇朋友，咁我唯有當積陰德，順便燒俾你啦！」