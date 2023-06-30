193初演舞台劇自認係「舞台處男」 白只分享「破處」體驗

ERROR成員193(郭嘉駿)劇集與電影一部接一部，最近更踩上舞台，與韋羅莎(Rosa)、白只、吳海昕、楊偉倫、朱柏謙和胡麗英合演舞台劇《Laugh Vacation》。他與一眾演員出席記者會，向來信心十足的193自命是舞台劇「處男」，他與白只和Rosa受訪時表示，心情既期待又驚驚，要向舞台劇前輩白只求教「破處」之道。而白只亦非常慷慨，詳細分享中學時的「破處」體驗。談到與193合作，Rosa和白只都表示很期待擦出新火花，白只笑言要戴頸箍排戲，望著193就覺得自己好細，充滿孤獨感。

193好耐未試過做處男 Rosa表示很期待今次演出，因為既有經常合作的白只、胡麗英、朱謙等，亦有新演員如吳海昕和193。193罕有地表現拘謹，他自言今日要以演員身份出現，收起綜藝一面，並解釋不太認識同劇的所有演員，有部分甚至是第一次見面，感覺很新鮮，「唔知可以擦出甚麼火花，但有啲驚驚地，其實我個人好少驚，就像小學雞，既期待又驚。」他續說，「好耐未試過做處男，好次可以向各前輩偷師，他們舞台劇的演出經驗多我幾十倍。」