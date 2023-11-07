193岑珈其媽咪孭飛拍廣告 郭嘉駿母親曾當臥底粉絲

郭嘉駿（193）媽媽及岑珈其媽媽近日獲邀為HKTVmall拍廣告，令不少人大感驚喜。拍攝期間，兩位百厭星的阿媽更盡顯母愛，大談湊仔心得，非常樂在其中。
193媽媽坦言曾一度掙扎要否要拍這個廣告，幸得193的「另類鼓勵」，才能令她順利首次出演：「因為我問自己，個仔都做到，點解阿媽唔得啊？所以最後把心一橫應承！」拍攝前一晚，193媽媽特意「染個靚髮」為拍攝做準備，更因緊張而未能入睡。
她自爆在193剛有公開活動時，曾「不小心」潛入Fans Club應援活動，更會「霸頭位」以表支持。後來，在193逐漸走紅後，自己仍然低調參與活動，但因爲不及其他粉絲早到，經常看不見阿仔，只能在後排默默支持。
岑珈其媽媽亦獲囝囝支持拍攝廣告。她媽媽更趁著拍廣告的空檔，分享以前每日都要湊五隻「馬騮」的辛酸。面對岑珈其這個百厭星，她更領悟出獨門湊仔秘方：「雖然成日對住五隻『馬騮』會激到扎扎跳，但都唔可以一直用鬧嘅方式去教育小朋友，最緊要係有耐性，先可以同佢哋拉近關係。」拍攝期間，岑珈其更不斷提醒媽媽多喝水，盡顯母子倆的深厚感情，更不時播放孫仔WhatsApp錄音，為嫲嫲首個拍攝工作打氣！
當岑珈其成為爸爸後，才明白湊仔甚艱難。為惡補兒子的家庭常識，岑珈其媽媽親自出馬，由「揀橙」到「掃風」，均悉數將「秘笈」傳授，務求讓岑珈其盡得媽媽真傳，成為一個無微不至的好爸爸。岑珈其媽媽更得意地分享自己的「撚手小菜」——菜心炒牛肉及「亂棍打死牛魔王」深受五位小朋友愛戴，是全能的媽媽廚神。