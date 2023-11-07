193岑珈其媽咪孭飛拍廣告 郭嘉駿母親曾當臥底粉絲

岑珈其媽媽(左)和193郭嘉駿媽媽近日一齊拍廣告。

郭嘉駿（193）媽媽及岑珈其媽媽近日獲邀為HKTVmall拍廣告，令不少人大感驚喜。拍攝期間，兩位百厭星的阿媽更盡顯母愛，大談湊仔心得，非常樂在其中。

193媽媽坦言曾一度掙扎要否要拍這個廣告，幸得193的「另類鼓勵」，才能令她順利首次出演：「因為我問自己，個仔都做到，點解阿媽唔得啊？所以最後把心一橫應承！」拍攝前一晚，193媽媽特意「染個靚髮」為拍攝做準備，更因緊張而未能入睡。

她自爆在193剛有公開活動時，曾「不小心」潛入Fans Club應援活動，更會「霸頭位」以表支持。後來，在193逐漸走紅後，自己仍然低調參與活動，但因爲不及其他粉絲早到，經常看不見阿仔，只能在後排默默支持。