193心痛胞妹被渣男劈腿，嬲爆要求對方親身道歉。

由ERROR成員193(郭嘉駿)主持的ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》，明天(27日)播出的一集請來曾參加《全民造星IV》的胞妹郭嘉盈(Michelle)擔任嘉賓，自言甚少跟妹妹談感情事的3爺，聽Michelle細訴跟渣男拍拖的慘痛經歷，大動肝火，勒令對方到公司廠門口道歉。

雙重背叛 徹底死心 Michelle在節目中，跟哥哥193及3位女主持譚凱倫(Helen)、鄭伊琪(浩南)及郭奕芯(Ashina)，自爆被渣男劈腿而分手的經過。Michelle指出，當時二人鬧交冷戰，未有見面，某天她突擊上對方屋企發現大量女性用品，包括女性內衣褲，始發現男友劈腿。為了挽回這段感情，她即場一邊喊，一邊攬住對方隻腳，哀求別要分手，豈料遭對方絕情推開，而更難受是雙重背叛，原來該渣男劈腿對象，竟然是自己好胏妹，令Michelle徹底死心。