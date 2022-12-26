193心痛胞妹被渣男劈腿，嬲爆要求對方親身道歉。

由ERROR成員193(郭嘉駿)主持的ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》，明天(27日)播出的一集請來曾參加《全民造星IV》的胞妹郭嘉盈(Michelle)擔任嘉賓，自言甚少跟妹妹談感情事的3爺，聽Michelle細訴跟渣男拍拖的慘痛經歷，大動肝火，勒令對方到公司廠門口道歉。
雙重背叛 徹底死心
Michelle在節目中，跟哥哥193及3位女主持譚凱倫(Helen)、鄭伊琪(浩南)及郭奕芯(Ashina)，自爆被渣男劈腿而分手的經過。Michelle指出，當時二人鬧交冷戰，未有見面，某天她突擊上對方屋企發現大量女性用品，包括女性內衣褲，始發現男友劈腿。為了挽回這段感情，她即場一邊喊，一邊攬住對方隻腳，哀求別要分手，豈料遭對方絕情推開，而更難受是雙重背叛，原來該渣男劈腿對象，竟然是自己好胏妹，令Michelle徹底死心。
193嫌棄渣男樣衰
193坦言甚少干涉妹妹感情事，｢要拍就拍，要結就結，要生仔就生。好唔好都唔關我事，因為佢嘅人生嚟㗎嘛！」但對該渣男亦有印象，因為Michelle曾帶對方見家長，193直指對方非常樣衰，連母親亦嫌棄，私底下跟193說：｢你阿妹個男朋友咁鬼薯，真係配唔起你阿妹，你阿妹都靚靚哋，點解會揀個咁嘅人？」本來已不存感，193聽妹妹分享後，更是心痛，動真火命令該渣男立即到公司廠門口道歉。