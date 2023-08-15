193忙到身體響警號 新歌MV有肥仔助陣

ERROR的郭嘉駿(193)既有電影《陰目偵信》上映，明天又有他於今年度首支派台個人作品《以為只是沒送花》，MV於明日晚上8時播出，而他則在IG率先公布MV花絮，片中見到他請來台灣藝人林莎、樂天女孩「菲菲」李恩菲擔任女主角。

肥仔有份參與？ 今次193找來兩大女神參與，可說是自肥成功，在預告片見到戴住眼鏡的193拖住林莎，鏡頭一轉則以COOL爆男孩跟住菲菲身後。193亦貼出關於新歌的文案，並表示找來麥可暉代寫︰「沒想住要送花，結果就想了你一輩子。分別以後終於試著去品味咖啡的苦和酸，但我不知這甘澀是源自它本身還是懷念的味道。最後我開了家咖啡店，想像有天你會錯摸進門，重新瞥見我心裡的花海。」同時網上流出一張肥仔穿上低胸西裝的照片，其身後的背景跟193的新歌宣傳海報相似，估計肥仔有份參與演出。