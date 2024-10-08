193撞倒婦人後留陰影速賣法拉利 保琦拍蒙嘉慧大讚鄭伊健係好男人

ViuTV今日在會展舉行《ViuTV2025節目巡禮》，晒冷公布明年劇集及多個綜藝節目，包括ERROR前往日本鳥取縣拍攝的全新團綜《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》。 ERROR四子早前為節目到鳥取縣取景，除跟當地的平井知事會面外，又去了不同著名景點。在今日巡禮後，ERROR接受記者訪問，問到日本行收穫，193表示：「呃咗知事嘅禮物，因為佢都送咗幾個鳥取嘅梨畀我哋，同埋幾條毛巾。」肥仔補充毛巾更印有知事的肖像，193自爆此行獲得貴賓級款待，事關四子sell「死腳膠」(Dead Footboy)為香港當紅重金屬搖滾樂隊，Dee更劇透被當地女職員大讚靚仔到不能直視，三位隊友即指Dee哥越來越在意打扮，不停買名牌。期間，四子又是秉承一貫亂噏作風，193形容肥仔臀部如西瓜，肥仔反指隊友是皇帝蕉，引起隊友相當不滿。

避談 菊梓喬是否單身 保琦在另一新節目《呢度住吓 嗰度住吓》中跟蒙嘉慧合作，拍攝隊到到福岡介紹蒙嘉慧於當地生活，保琦透露蒙嘉慧老公鄭伊健都有現身，表示：「佢老公有出現，佢老公仲要超respect，因為有幾次朝頭早，佢喺我哋酒店樓下等我們車去location，所以好窩心，原來好嘅男人應該係咁樣做。」談到跟菊梓喬(Hana) 發展姊弟戀，自言雙方關係處於「溝通緊」、「了解中」，對於Hana疑似落閘，傳出姊弟戀已閃電玩完，問到保琦現在Hana是否單身，他繼續遊花園答：「有時人生嘅嘢都確認唔到，譬如我做茄喱啡做咗一段時間，我都唔確認自己係咪做得好好…」記者追問他可否確認Hana目前是否單身，保琦就話留待明天再講。