193英國靈探遇外國女妖獲七仙羽遙距幫忙 七師傅：我一定救193

ERROR成員郭嘉駿（193）早前到英國拍攝靈異節目，期間193都有開Live同網民互動，透露自己去做古堡探靈及入住一啲流傳唔少靈異傳聞嘅酒店。喺入住呢啲酒店後，193懷疑自己有邪氣纏身，甚至驚到唔夠膽熄燈瞓覺。當時193好醒目咁搵七仙羽（七師傅）遙距幫忙化解，而七師傅喺前日亦有喺社交網站講述經過。

七師傅第二次救193

七師傅喺IG出PO指自己一定救193，仲話今次係第二次救193，第一次就係喺元朗大棠嘅千年女妖；而今次就係外國女妖，最後七師傅仲話如果老公同193都被妖搞嘅話，佢一定係救193：「我一定救193 之前在元朗大棠，突然狂風大雨，千年女妖好嬲出現在我們面前，並且想搞193，我馬上用宇宙話和女妖傾計，說服了女妖，後來女妖放過了193. 今次193在外國又遇到另一個外國女妖，此女妖好惡，我用西洋magic 說服女妖， 已經幫193搞掂。 放心，我一定會救193的，因為193後生，仍有大把青春大把前途。 如果我老公和193被妖搞，一定救193，因為193仲有大把青春大把前途。 我老公老了，薑老的辣，他自己會降魔」。得到七師傅愛錫嘅193，即刻留言話：「三仔愛你」，仲將帖文轉發。唔少193嘅粉絲亦有留言多謝七師傅拯救咗193，及請師傅繼續保護佢。

而193喺15日回港時，一班貼心粉絲即場為佢安排「檻火盆」、用碌柚葉為佢洗塵及送上大利是，幫佢洗走衰氣，佢喺接受傳媒訪問時就話今次拍節目遇到唔少奇怪事，所以佢每一晚喺酒店房都唔敢熄燈，晚晚要等到天光先安心瞓到幾個鐘頭。