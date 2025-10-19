193郭嘉駿任壓軸嘉賓掀高潮 Delta T開個人音樂會圓夢

193郭嘉騷任Delta T個唱壓軸嘉賓，兩人合唱掀高潮。

獨立音樂人Delta T(蛋撻頭)入行6年，日前(16日)於麥花臣舉行首個個人音樂會《純愛夜Show》，同時推出兩張大碟《Inner Self 》和《Outer Self 》。音樂會邀請了「老best」193郭嘉騷、WinWin(楊安妮)和JNYBeatz擔任表演嘉賓，P1X3L成員葉振弘(Marco)@到來捧場支持。壓軸登場的193，與Delta T合唱掀高潮，3爺透露下一首新歌亦由Delta T製作，Delta T多謝好兄弟支持，希望有天可在啟德開騷。，大班粉絲企滿場地，場面墟冚。

Delta T以《國王的新衣》揭開音樂會序幕，一出場已經令全場樂迷high爆，緊接與第一位表演嘉賓JNYBeatz唱出《Creamy Boy 》和《Can’t Stop 》，二人曾經推出合唱歌、一起舉辦音樂會，默契不言而喻。Delta T在台上感性表示：「曾經我因為自己作品而很受歡迎，之後去到2022年就覺得自己冇咁受歡迎，一度懷疑自己，去到2025年帶住《純愛夜空》回來，將之前懷疑自己的想法拋開，終於今日可以企喺台上有屬於自己嘅個人音樂會！」Delta T唱出多首收錄於新專輯的自家創作，包括《土豪金》、《通心粉》、《月下舞》、《都市lonely night》等《寂寞的雪糕》。

193狂sell紀念品 另一位嘉賓WinWin與Delta T於網上結緣，WinWin曾以對方歌曲《通心粉》的排舞，二人唱出《9Shake》帶領全場一起舞動，其後WinWin獨唱了《Throw Away》。音樂會尾聲，壓軸出場嘉賓是193，與好友Delta T唱出《東涌日和》、《再次Puppy Love》和《I Just Wanna Dance》，掀起全晚高潮，並呼籲在場粉絲購買音樂會紀念品。Delta T表示挑選《東涌日和》是為了自肥，也因為《純愛夜空》的創作靈感是源自《東涌日和》。