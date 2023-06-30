193郭嘉駿初演舞台劇自認稱「處男」登場 白只分享舞台「破處」體驗(有訪問片)

ERROR成員193(郭嘉駿)劇集與電影一部接一部，最近更踩上舞台，與韋羅莎(Rosa)、白只、吳海昕、楊偉倫、朱柏謙和胡麗英，於10月下旬假香港演藝學院歌劇院合演舞台劇《Laugh Vacation》。193與一眾演員出席記者會，向來信心十足的193自命是舞台劇「處男」，他與白只和Rosa受訪時表示，心情既期待又驚驚，要向舞台劇前輩白只求教「破處」之道。而白只亦非常慷慨，詳細分享中學時的「破處」體驗。談到與193合作，Rosa和白只都表示很期待擦出新火花，白只笑言要戴頸箍排戲，望著193就覺得自己好細，充滿孤獨感。
193好耐未試過做處男
Rosa表示很期待今次演出，因為既有經常合作的白只、胡麗英、朱謙等，亦有新演員如吳海昕和193。193罕有地表現拘謹，他自言今日要以演員身份出現，收起綜藝一面，並解釋不太認識同劇的所有演員，有部分甚至是第一次見面，感覺很新鮮，「唔知可以擦出甚麼火花，但有啲驚驚地，其實我個人好少驚，就像小學雞，既期待又驚。」他續說，「好耐未試過做處男，好次可以向各前輩偷師，他們舞台劇的演出經驗多我幾十倍。」
白只「破處」好安全：有老師睇住
白只就自封過氣演員，要多向193學習現時的年輕人文化，被問到可有「破處」經驗跟193分享？他他認真回帶，詳細形容，「濕濕地又黑黑地，但有很多人捉住我，係多人運動，因為前後台很多人，唔知咩事被推咗出去，咁就冇咗！不過喺學生的經驗安全好多，因為大家都係第一次，又有老師睇住。」他笑言，193怎看也不是處男，因為已經有演戲經驗，估計他演完第一場後會好興奮。他半說指最擔心是頸痛，自覺很渺小，感覺很孤獨，笑言要帶頸箍，笑言站台演出要借視線，以免望到頸痛。舞台劇《Laugh Vacation》將於7月6日早上10時在Laugh Vacation 網站（laughvacation.com）接受優先訂票，7月13日早上10時於快達票網站公開發售。