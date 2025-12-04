193郭嘉駿新歌暫停宣傳 搵AI探討心態獲網民支持

大埔宏福苑發生嚴重火災，事件傷亡慘重，不少藝人活動、演唱會等延期舉行，好讓公眾集中關注災情及救援工作。ERROR成員郭嘉駿193因為災情暫停宣傳新歌《你的名字 我的聖詩》，他邀不同藝人合作拍攝的宣傳片段當然要押後發布。除此之外，ERROR成軍7周年的慶祝活動，也要延期改行，直至另行通知。

有網民因為一些期待已久的活動取消感到不快，亦有人就多個慶祝活動取消提出質疑，193留意到有關討論之後，自己有感而發，並謂心中萌起的念頭而找AI問答案。他寫道︰「見到有個post話期待咗好耐嘅學校聖誕聯歡會取消而唔開心，又見到有人post自己嘅開心生活日常而被人攻擊，再加上我新歌《你的名字 我的聖詩》宣傳都暫停咗，令我多咗時間反思。 而我身為藝人，覺得其實喺唔開心嘅情況下，更加需要提供娛樂畀大眾去宣洩情感或者放鬆一下。畢咗業十年有多，突然諗起「Martyr complex（犧牲者情結/殉道者心態）」呢個term，但又唔肯定同今次事件有冇關係，於是決定同AI傾吓偈。」