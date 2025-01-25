193郭嘉駿曾想「劈炮唔撈」藉填詞訴心聲 新歌MV被活埋化身「3號種籽」重生

ERROR將於今晚假灣仔會展舉行《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》，開騷前夕，193郭嘉駿率先推出本年度首支個人單曲《Keep Walking》，由出爐「叱咤樂壇監製大獎」得主陳考威(Gareth)擔任監製、新進唱作人Daniel Toh作曲，繼《睡到三點》及《再次Puppy Love》後，193第三度親自填詞剖白心聲，並希望勉量大家無論遇到任何挫折，也不要放棄，只要Keep walking繼續前行才有機會遇上好人好事。為了呈現《Keep Walking》的勵志概念，193專誠到水塘拍攝唯美MV，除了要赤腳行山外，更首度挑戰被「活埋」的場口，寓意193像種籽一樣發芽，破土而出，一步一腳印踏實地行出屬於自己的演藝之路。

情緒低落變宅男 193表示由於新歌旋律較複雜，對比前兩首填詞作品，所以填詞難度大升級，大概花了兩、三日時間完成8成歌詞，直至錄音時仍來回修改，花上個多月時間才完成，絕對嘔心瀝血。他說：「收到Demo後，原本與Gareth打算找人填詞，適逢有段時間心情低落，總是宅在家中，反正有空不如自己填詞，起初為了鼓勵自己，把歌詞填得太直白、太Personal，錄音前修改了部份歌詞，改得較為淺白，希望大家都能從中得到共鳴。老實說，填完詞後我也變得開心及正面，所以只要不放棄，就算遇到挫折也繼續向前行，Keep walking總會有好事發生！」 廁所內靈光一閃 193自爆靈感是源自廁所，其中「悲哀通通將之拋棄，看看這世間多優美，不需多理是與非。」3句歌詞，只花1分鐘便填完，不記得是沖涼或大便時突然靈感閃現，「起初覺得這幾句有點太直白，但其實人生根本不用想太多，正如要將悲傷抛諸腦後，才能著眼於世上依然存在的美好人事物一樣。

放棄容易堅持難 入行逾6年，曾歷過高山低谷，193坦承無數次萌生放棄的念頭：「入行後經歷過大起大落，很多時也想放棄，甚至想離開娛樂圈轉行，但其實放棄容易，堅持最難！人生有時要敢於挑戰，因為成功挑戰後會得到不一樣的快樂，就算最終失敗，起碼努力嘗試過，過程中已甚有滿足感！每次令我堅持下去的動力，都是來自Fans，一直以來多得他們無條件支持我，既然他們如此信任我，我又怎可以不信任自己呢？所以我不可以輕言放棄！」 最恐怖遇馬騮 向來說到做到的193，去年如願挑戰自己去紋身，雖然紋身上的三隻數碼獸均是馬騮，但今次拍MV遇真馬騮便「打回原形」，高呼：「33不行了！」他說：「今次拍MV要赤腳行山只是小兒科，事關之前拍《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》時行過日本的三德山，山勢更險峻，加上要著草鞋行山，比赤腳辛苦多了！最恐怖反而是有很多馬騮，大家也知道我害怕所有動物，除了人類以外的動物，雖然風水師說過馬騮旺我，但仍然無法克服恐懼，希望Keep walking，有朝一日可以跨過心理關口去擁抱馬騮！」

百無禁忌 想海葬 至於初嘗被泥土「活埋」的滋味，193百無禁忌說：「泥土在MV中象徵蛻變，寓意我破土而山發芽成長，被活埋的感覺比我想像中輕鬆呢！其實人一定會經歷生老病死，總有一天要被泥土遮蓋身體，無論火葬抑或土葬也要要被埋，所以能夠提早體驗也不錯。特別在此叮囑各位，如果，將來我百年歸老，我不想土葬或火葬，不如試試海葬吧！」 新年願望 出好歌兼攞獎 「大吉利是」過後，193當然要為新年許下新願望：「短期目標是希望打造一首傳唱度高的歌曲，然後有獎攞，但這些都是其次，最大目標是透過作品去感染別人，例如我經常收到Fans的訊息，不少人表示看完ERROR的節目後變得樂觀積極；聽過《無敵聖衣》後返工更有動力；更有人因為看到我的進步而令人生充滿希望，甚至說過：『你咁廢都做到，我都覺得自己要做到！』諸如此類。證明我們的作品某程度上有鼓勵作用，所以如果有人聽完《Keep Walking》後，因此選擇堅持追夢、永不放棄的話，我便心滿意足了！」