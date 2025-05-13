193郭嘉駿未同ViuTV傾續約 笑稱做娛樂大亨開公司簽MIRROR

193郭嘉駿、胡子彤、VIVA及鄧梓峰囡囡鄧瓊芝今日(13日)出席手機品牌活動。193有份參與903限定廣播劇《偶然2+2》，他透露跟COLLAR的許軼(Day)會在劇中飾演中學時期的歡喜冤家，但只屬puppy love。他表示廣播劇只能靠聲線去表達情感，聲音要比較誇張去演繹，頗有難度。問到如ERROR一齊做廣播劇，一定非常噪，「我哋咁多嘢講，4個已經完全疊聲！」

有錢唔怕被狙擊 提到七師傅七仙羽近日是非纏身，問到有沒有關心她時，他說︰「如果一個人有新聞，人哋問你都未必分擔到，我冇打擾七師傅，但我有追七師傅嘅新聞，睇晒啲YouTube，同佢IG，我都有睇晒。係多花生食，我都密切期待七師傅有冇新聞更新。(佢連環被人追擊？)佢係一個開朗嘅人，而且佢有錢，一定開心，被人狙擊都係開心。如果我有錢，我唔介意俾人鬧，我用錢嚟掉人都得啦！」 至於七師傅與郭奕芯關係缺裂，193說︰「我都係睇新聞先知，我又冇過問。」他表示已經半年沒跟七師傅聯絡，所以不知道她的心情如何，自己對於七師傅的新聞「食下花生算」。

要做娛樂大亨 提到MIRROR跟公司的合約還餘3年，ERROR與MIRROR是同期，問到193有沒有跟公司傾合約，他說︰「我長期都好關注自己份約，曾經都有諗過買斷自己份約去做老闆，我目標都係做娛樂大亨。」他更搞笑呼籲MIRROR成員完約，可以考慮簽他的公司，他續說︰「我兩年之後就開啦！準備啦！我到時開間『三天下』，到時我一嘢簽晒佢哋！之後再雪藏佢哋，我就可以獨大，到時佢哋就死梗！(最想簽邊個？)ERROR個啲有偈傾！之後再《16怪盜》！」

3年仍有很多變數 之後他認真回應說︰「我真係唔知佢哋係咪嗰時間完約，有啲長啲、有啲短啲，因為每個人都有啲獨特條款。」問到他有沒有續約，他說︰「我唔係一個魯莽嘅人，未有呢個計劃，三年係一個好長時間，有好多變化，未諗，做好依家嘅嘢！我覺得無可能全部人都3年。(你呢？)我唔介意娛樂公司隨時搵我，無論我係十年約定幾多年約，可以傾未來嘅事，我都係想演戲、唱歌，我都係賺到錢嘅藝人。」其後他又再搞笑表示希望可以跟半隊MIRROR簽約。 問到吳保錡的近況，193表示有跟他拍廣告及綜藝節目，「佢都叫出咗嚟，藝人係季節性，呢排佢少嘢做，咪做多啲運動。有嘢做就出嚟，冇嘢做就做自己嘢。」