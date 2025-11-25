193郭嘉駿爆新戀情 同Candy@COLLAR打邊爐合唱回應緋聞

193與Candy傍晚透過IG共享影片，兩人穿上被狗仔隊偷拍當天的裝扮打邊爐合唱《你的名字 我的聖詩》。

ERROR成員郭嘉駿（193）與「黑面女神」阿Gi（樊沛珈）發展了逾3年地下情，兩人是在2021年合作193首支個人單曲《睡到三點》的MV時撻着，今年初仍一同出席圈中人聚會，之後阿Gi卻慘「被分手」，近日即傳出193搭上COLLAR成員Candy（王家晴）長達10個月。

未有否認戀情

有周刊拍得193日前化身暖男司機，到ViuTV門口接Candy收工，二人全程戴帽及口罩，193駕車至尖沙咀後，與Candy到火鍋店打邊爐，飽暖後更一同返回男方住所共度春宵。

據指，193與Candy是去年底拍攝綜藝節目《公司逼我打籃球》開始產生好感，秘密交往已達10個月。緋聞今日曝光，193與Candy於傍晚透過IG同共分享影片，兩人穿上被狗仔隊偷拍當天的裝扮打邊爐，合唱193最近推出的情歌《你的名字 我的聖詩》。此曲被指是193向女友傳情的作品，兩人出po未有承認或否認戀情，193寫道：「本身拍緊一系列我新歌嘅cover片諗住由12月開始每日出一條reels同大家倒數聖誕節，依家164cm嘅王小姐突然偷步變咗首發，感謝矮我29厘米、鍾情長腿Oppa嘅Candy同我cover《你的名字 我的聖詩》。大家期待吓之後仲有啲咩人會同我cover啦！同時亦歡迎各位提議想睇我同邊個cover呢首歌。」表示提前一個月向大家預祝聖誕快樂。