193郭嘉駿爆seed鬧COLLAR粉絲DM騷擾：已經唔係第一次

ERROR成員郭嘉駿（193）上月被某周刊拍到化身暖男司機去ViuTV門口接COLLAR成員Candy（王家晴）收工，之後二人一起到火鍋店打邊爐，報道指他們秘密交往已達10個月。緋聞曝光後，193與Candy曾在IG同共分享影片，兩人穿上被狗仔隊偷拍當天的裝扮打邊爐，合唱193最近推出的情歌《你的名字我的聖詩》。193最近接受新歌宣傳訪問被問到與Candy之間的戀情，他則未有公開承認與Candy的關係。193今日（16日）突然在社交平台自爆被COLLAR粉絲DM騷擾，令他非常不滿！

自認做訪問成日亂噏 193發文寫上：「我訪問提及其他藝人朋友，然後我被佢哋啲所謂粉絲DM騷擾，已經唔係第一次。大家都知我訪問成日亂噏嘢，亦都提及好多其他藝人，我從來都冇受過呢啲滋擾。」193續說會互相在訪問中提及對方的人就是朋友，而訪問通常都是開玩笑，並無傷大雅，他強調：「某啲粉絲覺得有問題而纏繞住我，令我覺得有啲困擾。」

193爆seed鬧COLLAR粉絲：「我比較少留意，所以想問吓領粉（COLLAR粉絲），以後係唔係所有藝人都唔可以提及COLLAR㗎？如果係嘅話，我幫你哋同其他藝人朋友同埋記者講一聲，免得以後有啲咩拗撬或者唔開心嘅事發生。」