193郭嘉駿生日前夕外公離世 來不及道謝慨嘆要愛得及時

ERROR成員郭嘉駿(193)今日(14日)35歲生日，本應是開心事，不過，193今日傍晚在社交平台上載兒時與外公外婆的合照，撰長文分享與兩位長輩的生活點滴，原來外公在他生日前外離世，他寫道，「公公尋晚終於過咗身，但今日係我生日，以前每年生日都會收到公公畀我嘅生日利是，突然發覺原來以後都冇機會再收到。呢幾日係我腦海不停徘徊住呢四個字，愛得及時。」

最愛吃外公下廚美食 193表示，由於父母要工作，童年時每日放學都會先去外公外婆家，由兩人照顧，直至吃完晚飯才跟父母回家，「以前一直都覺得公公好犀利，到咗呢個年紀都仲可以身體咁健康冇病冇痛周圍走，個腦仲係轉得咁快可以睇財經炒股票，但係近一兩年佢身體狀況突然急轉直下，以前每次上去佢屋企食飯我都食好多嘢，因為佢煮餸嘅味道出面係食唔到，以前每年新年都好期待食到佢親手整嘅蘿蔔糕，因為好足料好好味同出面買嘅蘿蔔糕根本冇得比，但係近年因為佢身體狀況越嚟越差，所以已經好耐冇食過佢親手煮嘅嘢食，不過食唔食到都係其次，大家都覺得佢身體健康先係最重要。」

令外公自豪 惜無法一起旅行 193表示自6年前入行後，外公一直追緊他的新聞、必看他的節目和劇集，他坦言，「我開始覺得終於可以令佢安心令佢自豪，就算遇到咩唔開心咩挫折，佢問起我都會話冇事所有嘢都好順利唔使擔心，直到真係賺到錢想請佢去旅行，先發覺佢身體條件已經唔許可。」他自言工作忙碌，難免忽略了外公，以為還有機會陪伴他，原來時間不等人，「搬咗屋想帶佢上嚟睇，買咗新車想帶佢兜風，開咗新餐廳想帶佢去食，一直覺得仲有大把時間唔使急住做，但原來所有嘢都要愛得及時，有時會責怪自己唔夠叻，如果我叻啲就可以喺頒獎台上面多謝佢，但原來時間係唔等人。」

外公辛苦 心痛落淚 193又分享最近探望外公的情景，「佢前兩日望住我話多謝我嚟探佢，但我見到佢咁辛苦真係好心痛，本身想話多謝佢一直以嚟咁錫我哋就真，不過因為唔想畀佢見到我喊所以轉身行開咗，到尋日再去醫院佢已經冇再郁過，我仲未來得及多謝佢佢就已經走咗。」不少圈中友好如張繼聰、陳健安、岑珈其、盧覓雪等都有留言慰問。而「3妹」郭嘉盈亦在社交平台分享兩兄妹與外公的合照，寫道「My Supper Grandpa」。