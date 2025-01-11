193郭嘉駿與400粉絲提早慶生 化身人生導師大派減壓壽桃

1月14日生日的193（郭嘉駿），今日分兩場在AIRSIDE與400粉絲慶生，193現場大派減壓壽桃，又精心挑選禮物抽獎送fans，並與fans分享工作近況。至於生日願望，193寄語fans希望大家不要再因為haters攻擊他而不開心，並說：「生日想大家開開心心、身體健康，所有人都變得更好。」
一向口直心快又搞笑的193，一出場先指fans club無錢，所以今日充當司儀，自己主持自己生日會，然後因為抗拒酒樓舉行生日會，所以選擇了今日有基本設施的地方，193說：「酒樓做我唔係好接受啲紅紅紫紫顏色，又唔想大家掛住食乳豬，或者使唔使大家投票，睇想唔想下年喺酒樓搞。」隨即193分享近日工作狀況，表示本身想在今日生日會上唱自己填詞的新歌，但因為籌備不及，現時希望可以趕及演唱會前推出。至於即將舉辦的ERROR演唱會， 193正忙於和導演開會、練歌，問到跳舞部份， 193直言演唱會很能難避免跳舞，但一定不會主力。
屋企尋寶回禮
在fans提問部份，大家都很關心193有份主演、正在熱播的劇集《無用的謊言》，而問到有冇邊場最想重拍，193說：「爸爸返嚟偷錢，然後推低Alice嗰段，有句對白好重要，『我哋一出世就係咁嘅人，注定就係咁』，我覺得自己做得唔係太好，當日over咗，拍攝好急，未消化到導演講嘅嘢。」切蛋糕環節，193與全場fans唱中文版英文歌詞生日歌，考起fans又考起自己，生日願望方面，193說：「希望每年都見到大家，除非我退休！大家最緊要身體健康開開心心，唔好似我同人嘈交！有咩就開心面對，見到有啲人鬧我唔使唔開心，幫佢哋解決唔開心，平時反擊佢哋都係想教佢哋，我已經過咗嗰個狀態，而家係唔會嬲啲haters，我係同情佢哋，希望所有人都變得更好！突然間講嘢好好保錡㖭，正能量導師！」
今次193的生日會，除了fans花盡心思同193慶生，而193除在家中找出一些用過有紀念價值嘅物品，好像「死腳膠」限量T、與193出生入死拍攝團綜《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》的頭巾等，現場抽獎送予fans外，193又親自畫了代表他的火柴公仔做成鎖匙扣、手寫心想事成，生活愉快貼片書簽及自拍寶麗來，作為每為入場扭蛋禮物，而生日當天193不會休息，要為演唱會工作排練，在完成演唱會亦未有機會放假，已排了拍攝全新的藍球節目工作。