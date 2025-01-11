193郭嘉駿與400粉絲提早慶生 化身人生導師大派減壓壽桃

1月14日生日的193（郭嘉駿），今日分兩場在AIRSIDE與400粉絲慶生，193現場大派減壓壽桃，又精心挑選禮物抽獎送fans，並與fans分享工作近況。至於生日願望，193寄語fans希望大家不要再因為haters攻擊他而不開心，並說：「生日想大家開開心心、身體健康，所有人都變得更好。」

一向口直心快又搞笑的193，一出場先指fans club無錢，所以今日充當司儀，自己主持自己生日會，然後因為抗拒酒樓舉行生日會，所以選擇了今日有基本設施的地方，193說：「酒樓做我唔係好接受啲紅紅紫紫顏色，又唔想大家掛住食乳豬，或者使唔使大家投票，睇想唔想下年喺酒樓搞。」隨即193分享近日工作狀況，表示本身想在今日生日會上唱自己填詞的新歌，但因為籌備不及，現時希望可以趕及演唱會前推出。至於即將舉辦的ERROR演唱會， 193正忙於和導演開會、練歌，問到跳舞部份， 193直言演唱會很能難避免跳舞，但一定不會主力。