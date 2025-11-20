193郭嘉駿邀偶像少爺占填詞 新歌《你的名字 我的聖詩》情挑試當真4校花拍一鏡過MV

ERROR成員193郭嘉駿推出了本年度第三首個人單曲《你的名字 我的聖詩》，今次陪伴大家坐上時光機，重返那個聖誕會到尖東欣賞燈飾的年代，提早細味聖誕獨有的「戀之風景」！193說：「我覺得臨近聖誕節才推出這首歌太遲了，大家未必聽到，所以希望提早宣傳，令大家更早聽到《你的名字 我的聖詩》這首聖誕愛情戀曲，就當提早送聖誕禮物給大家。」

邀偶像合作成就解鎖 新歌《你的名字 我的聖詩》依舊由好友Delta T作曲與Gareth陳考威監製，同時也跟新班底合作，193更邀得偶像少爺占「重磅加盟」擔任填詞人，以及Nick Wong編曲，希望擦出不一樣的火花！他說：「邀請少爺占幫我填詞的確是兒時夢想，因為阿占是我其中一位偶像，小時候真的會去他的活動追星，所以我的聖詩能由他填詞，絕對是成就解鎖！」

雖然從小視少爺占為偶像，但在自認「痴線佬」的193面前，人人平等，絕無優待！193親自還原「玩殘偶像」的經過：「這首歌原本是一首失戀的歌，但少爺占填完詞後，我決定『砍掉重練』，重新製作成一首講述愛情的歌。阿占真的很好人，我跟他解釋過後，他也明白我這個人有多痴線，便欣然接受了我的決定，再幫我填了現在的這份歌詞。」193又大讚少爺占的歌詞有意境兼唯美：「阿占的歌詞是講述一對男女，因為同樣喜歡懷舊事物，志趣相投，於是發展成情侶，故事相當浪漫。自己最喜歡其中一句，大意是我為你寫的這首歌，就像聖詩一樣，用來歌頌你，所以『你的名字』便是『我的聖詩』，相當有詩意！」

自肥MV打鐵趁熱 《你的名字 我的聖詩》的MV在拍攝上同樣充滿新意，經過193跟監製Gareth與導演連番商討後，決定挑戰「一鏡到底」模式，打造極具電影感的MV！193說：「因為尖東目前仍未有聖誕燈飾，所以決定在studio拍攝，用投影機投射世界各地的景色在白牆上面，例如小樽飄雪美景、倫敦Regent Street聖誕亮燈之類，就像跟女朋友兩小無猜地環遊世界一樣，表達出男生就算再窮也堅持為對方製造驚喜的浪漫，不過現實中的我不算是有情趣的男朋友，甚少自製浪漫，哈哈！」向來以自肥為出發點拍攝MV的193，今次找來《試當真》四位校花510、Katherine、Angelina與Shadow擔任MV女主角，成就3爺solo史上最「重女」的MV！