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娛樂
2024-06-09 12:46:50

193郭嘉駿預告「死腳膠」將有新搞作 Dee哥籲fans爭取「無悔三兄弟」新歌可派台(有片)

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ERROR自前年的演唱會後，相隔年半再有機會開騷。(蘇文傑攝)

ERROR自前年的演唱會後，相隔年半再踏舞台參與《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝)

ERROR 四子梁業(Fatboy)、何啟華 (Dee哥)、郭嘉駿(193) 和吳保錡 (保錡)，聯同MIRROR 成員楊樂文(Lokman) 、邱士縉(Stanley) 、王智德(Alton) 、陳瑞輝(Frankie)、邱傲然(Tiger)，以及韓團前少女時代成員#鄭秀妍 (JESSICA) 攜手的一夜限定音樂會《Katch the POP》，昨晚(8日)於亞博舉行。ERROR完騷接受訪問，貫徹搞笑本色，Dee哥笑言大家表現值100分，不過滿分是500分，193則認真表示，距離上次ERROR演唱會已相隔近年半，非常開心。肥仔指最勁是「死腳膠」團隊換了主音歌手，由Dee哥換成Tiger，193 形容，「成件事昇華咗！」他順勢透露「死腳膠」在今年內會有新搞作，至於是拍綜藝或是出新歌？四子就大賣關子。

ERROR自前年的演唱會後，再踏舞台與MIRROR舉行《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) Dee哥和Alton在《Katch the POP》音樂會合體。(蘇文傑攝) 擅長跳唱的肥仔在《Katch the POP》音樂會與MIRROR有不少crossover。(蘇文傑攝) Dee哥在《Katch the POP》音樂會化身「港版 JungKook」挑戰跳唱。(蘇文傑攝) Dee哥在《Katch the POP》音樂會化身「港版 JungKook」挑戰跳唱。(蘇文傑攝) Dee哥在《Katch the POP》音樂會化身「港版 JungKook」挑戰跳唱。(蘇文傑攝) 「無悔三兄」Lokman、Alton和Dee哥在《Katch the POP》音樂會合唱唱新歌。(蘇文傑攝) Lokman《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) 「無悔三兄」Lokman、Alton和Dee哥在《Katch the POP》音樂會合唱唱新歌。(蘇文傑攝) 「無悔三兄」Lokman、Alton和Dee哥在《Katch the POP》音樂會合唱唱新歌。(蘇文傑攝)

193搵Jackal@Dear Jane教結他

「形體大師」193昨晚亦有獻舞技，他自爆，「下次可以再少啲，今晚(8日)郁隻腳都好難，有次都唔記得，反而想多夾Band玩樂器，我師承Dear Jane的Jackal老師，希望全體死腳膠都玩樂器。沒有夾Band的Dee哥化身「港版JungKook」搞突破，跳唱BTS JungKook《Standing Next to You》，他直言是親自挑選的表演歌曲，「我覺得有致敬偶像Michael Jason的意味，舞蹈亦很精彩，人一世物一世，就試試K-POP，最緊要係韓式呼吸，學到好多嘢！」談到「無悔三兄弟」合體rap唱《放低燈牌金腰帶》和《遲到早退》，他指兩首歌都為這個音樂會創作，至於《遲到早退》似乎另有所指，他澄清並不局限於娛樂圈，亦不是針對經理人濟哥，「這是全個地球所有辦公室政治的縮影，是引發共鳴或控訴。」他直言想「無悔三兄弟」正式出派台歌，「大家fans俾啲力向公司講吓，公司對我哋好好，會因反應給我們工作或創作機會，希望將來可再上台表演不同的Hip Hop音樂。」

肥仔在《Katch the POP》音樂會獻鼓技。(蘇文傑攝) 吳保錡，《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) Tigr在《Katch the POP》音樂會與ERROR夾Band演出。(蘇文傑攝) 193在《Katch the POP》音樂會彈Bass夾Band。(蘇文傑攝) Dee哥和Alton在《Katch the POP》音樂會合體。(蘇文傑攝) 擅長跳唱的肥仔在《Katch the POP》音樂會與MIRROR有不少crossover。(蘇文傑攝) ERROR自前年的演唱會後，再踏舞台與MIRROR舉行《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) ERROR自前年的演唱會後，再踏舞台與MIRROR舉行《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) 193郭嘉駿在台上大派心心。(蘇文傑攝) 擅長跳唱的肥仔在《Katch the POP》音樂會與MIRROR有不少crossover。(蘇文傑攝) 193直言仍不太愛跳舞。(蘇文傑攝) 擅長跳唱的肥仔在《Katch the POP》音樂會與MIRROR有不少crossover。(蘇文傑攝) 擅長跳唱的肥仔在《Katch the POP》音樂會與MIRROR有不少crossover。(蘇文傑攝) 保錡在《Katch the POP》音樂會與MIRROR有不少crossover。(蘇文傑攝)

Fatboy唔露「肥仔波」有原因

曾事先張揚要以「肥仔波」對撼「大表波」，肥仔昨晚卻守身如玉，他坦言，「真係搞唔掂，造型師趕唔切做衫……」193即反問，「露波使乜著衫？」保錡跑手上身，續說：「因為佢要10扣胸圍，要由外國訂製，好多馬拉松選手因為質料刮損乳頭……」最後要Dee哥將話題拉回演唱會內容。保錡亦唱了新歌《說一個》，台下有觀眾高呼要將歌曲派台，保錡一臉認真表示，「相信公司好愛我，會有適當部署，相信ViuTV，我愛MakerVille！」他又搞笑地補充也愛主辦單位Katch，相信繼今次與JESSICA合作，未來會Catch G-Dragon和 Justin Bieber。

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