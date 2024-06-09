193郭嘉駿預告「死腳膠」將有新搞作 Dee哥籲fans爭取「無悔三兄弟」新歌可派台(有片)

ERROR 四子梁業(Fatboy)、何啟華 (Dee哥)、郭嘉駿(193) 和吳保錡 (保錡)，聯同MIRROR 成員楊樂文(Lokman) 、邱士縉(Stanley) 、王智德(Alton) 、陳瑞輝(Frankie)、邱傲然(Tiger)，以及韓團前少女時代成員#鄭秀妍 (JESSICA) 攜手的一夜限定音樂會《Katch the POP》，昨晚(8日)於亞博舉行。ERROR完騷接受訪問，貫徹搞笑本色，Dee哥笑言大家表現值100分，不過滿分是500分，193則認真表示，距離上次ERROR演唱會已相隔近年半，非常開心。肥仔指最勁是「死腳膠」團隊換了主音歌手，由Dee哥換成Tiger，193 形容，「成件事昇華咗！」他順勢透露「死腳膠」在今年內會有新搞作，至於是拍綜藝或是出新歌？四子就大賣關子。

193搵 Jackal@Dear Jane教結他

「形體大師」193昨晚亦有獻舞技，他自爆，「下次可以再少啲，今晚(8日)郁隻腳都好難，有次都唔記得，反而想多夾Band玩樂器，我師承Dear Jane的Jackal老師，希望全體死腳膠都玩樂器。沒有夾Band的Dee哥化身「港版JungKook」搞突破，跳唱BTS JungKook《Standing Next to You》，他直言是親自挑選的表演歌曲，「我覺得有致敬偶像Michael Jason的意味，舞蹈亦很精彩，人一世物一世，就試試K-POP，最緊要係韓式呼吸，學到好多嘢！」談到「無悔三兄弟」合體rap唱《放低燈牌金腰帶》和《遲到早退》，他指兩首歌都為這個音樂會創作，至於《遲到早退》似乎另有所指，他澄清並不局限於娛樂圈，亦不是針對經理人濟哥，「這是全個地球所有辦公室政治的縮影，是引發共鳴或控訴。」他直言想「無悔三兄弟」正式出派台歌，「大家fans俾啲力向公司講吓，公司對我哋好好，會因反應給我們工作或創作機會，希望將來可再上台表演不同的Hip Hop音樂。」