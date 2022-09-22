ERROR成員郭嘉駿(193)在土瓜灣開設的日式精品咖啡店，引來不少粉絲排隊。不過，開業初期，有網民指193的店舖食物質素差，而且售價又貴，當中最引起網民討論的莫過於賣98元一份的三文治，因為有食客指餡料只得一半，與宣傳片完全不同，斥他的Cafe「呃錢、搵笨」。

193︰ 你情我願㗎 日前193現身YouTuber霍哥的節目，他對「呃錢、搵笨」的指控有以下回應︰「開幕嗰陣好鬼忙，佢哋（員工）又做唔切，啲包冇切到底，又冇乜汁，啲人就投訴，擺上網鬧我哋，話我哋有半嚿係包嚟，我都懶得理呢啲人，嚟呢啲地方就係屈錢！係咁㗎啦，呃得你情我願㗎嘛！」他指很多網民都是「成本X」︰「嘩！呢件嘢成本5蚊、10蚊，佢賣咁貴，佢唔諗吓我呢間舖租幾多錢，仲要裝修、人工要幾多錢！我會叫呢啲人做『成本X』，我唔會理，因為佢哋講得出呢啲嘢，根本就唔會出街食飯，淨係喺屋企煮餸，咁佢緊係覺得所有嘢平啦！」