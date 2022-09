ERROR成員郭嘉駿(193)曾在節目中透露過自己的兒時偶像是陳冠希(Edison),因為覺得對方很緊貼潮流和勇於表達自己,更曾笑稱幾欣賞對方的攝影技術。日前,193獲Edison邀請出席自家品牌的活動,當然把握機會跟童年偶像合照。

193分享合照並留言︰「一起出走感覺多好~He has inspired me a lot in my life.」相中見到本身178高的陳冠希,要站在一個長木箱上,才可以高過193一個頭。