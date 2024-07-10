1981年港片《父子情》以4K數碼修復版特別上映 朱虹息影逾40年孖鄭裕德「母子」團聚

由康樂及文化事務署(康文署)香港電影資料館主辦的「影以載道—銀都作品回顧」日前於香港文化中心大劇院舉行開幕典禮，邀請了是次開幕電影《父子情》中飾演母親的朱虹，以及飾演兒子的Peter鄭裕德(即鄭裕柯)親臨大劇院和大家見面。兩位主角均是久未露面，朱虹在拍畢1981電影《父子情》後便沒有再接拍任何電影，而Peter更在完成《父子情》後遠赴外國讀書，再也沒有繼續參與電影工作，所以他倆的出現絕對是非常難能可貴。

今次《父子情》(4K 數碼修復版) 的放映也吸引了阮兆輝、馮素波、冼杞然及張同祖等演藝圈中人到場支持。資料館不單精心挑選了16齣反映中華文化的銀都作品，更參考戲中的戲院場景，在放映當晚的大劇院外佈置了一處舊式戲院大堂的「不日放映」櫥窗，展示了當年《父子情》上映時之電檢證及珍貴劇照。資料館亦特意搜羅了一座懷舊戲院磅重機，讓大家重溫80年代香港戲院的珍貴回憶，觀眾入場前紛紛在這些打咭位拍照留念，資料館的一番心思贏得觀眾的喜愛。

開幕典禮邀得《父子情》中兩位演員朱虹和鄭裕德出席，兩位星級嘉賓當晚更分享當年拍攝《父子情》的感受，朱虹笑說：「我請咗Peter做我代言人，我連代言費都俾咗，所以佢要講埋我嗰份。」Peter緊接說：「媽咪叫到冇辦法啦，我感受都好深，因為呢套電影對我嚟講可以話係一個遺憾，點解咁講呢？因為係拍完電影之後，我就要離開香港去外國留學，始終冇機會係大銀幕睇呢套電影，而家過咗成40年，終於今晚適逢有咁嘅機會可以睇到，仲係4K修復版，所以覺得好特別，而且仲可以同廣大嘅朋友一齊共聚一堂，我感受好有意義。」司儀續問拍攝點滴，Peter說：「好似呢排天氣咁，嗰陣時都經過咁嘅天氣，都係好熱好辛苦，呢個係其中一種經歷，拍完電影之後覺得好滿足，覺得完成咗一件事，對我人生嚟講都係一個好特別嘅過程，呢件事我會 Keep In Memory。」朱虹姐憶述：「最難忘的事是導演方育平沒有太多劇本，很多時也是即場才想出來，但又沒有對白，只是叫我們自己講，方育平便接著拍，而我們的習慣是熟讀了劇本才拍攝。」