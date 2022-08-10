2千呎高塔逃生冒險 新片《Fall》用人工智能遮粗口變返II級片

夏天大片爭住上之外，唔少小本投資細片都趁呢個期搏一搏，尤其今年係疫後重開首個暑假，唔搏等幾時！今個星期北美上映嘅新片Fall，只有3百萬預算，但係條橋簡單易明，一聽就知係刺激嘢。

故事講述熱愛攀爬運動嘅Becky，佢老公喺攀山時意外身亡。為咗將亡夫骨灰散落大地，佢搵埋好友Hunter一齊，爬上位於荒野嘅2千呎高廢棄廣播塔。點知，爬上頂之後，堂梯爛咗……咁你都諗到套戲中間有幾多友情考驗同求生挑戰。小編有幾分畏高，淨係睇呢套新片Fall嘅資料，都手心冒汗！

假如你身處咁嘅處境，怕且都會瘋狂爆粗 — 問題嚟嘞！由於對白當中有唔少F字粗口，Fall好大機會會被美國電檢評為R級，即係17歲以下觀眾要有成人陪同入場。套戲成本咁少，仲要有入場限制，容乜易翻唔到本？重拍，Fall喺加州沙漠取景，補拍要幾個禮拜，仲要係以IMAX技術拍攝，條數又好襟計喎。用「嘟」嚟遮咗啲粗口？如果句句都係，觀眾咪聽到嘟嘟嘟多過對白？

導演Scott Mann本身有檔生意，係以人工智能科技做配音，可以用類似製作網絡假新聞嘅deepfake技術，模仿當事人把聲，或者直情將粗口抹走而不失自然度。Scott Mann就係用呢項方法，將片中30個以上F字粗口執走，或者以諧音字代替，慳返唔少錢同時間！更重要係，Fall最後評級係PG-13，即係提醒家長留意片中有血腥場面同不當用語就得，可以入場嘅觀眾多過R好多。

似乎套戲嘅賣點係睇點樣用300萬拍套IMAX戲，仲有埋沙漠外景兼執埋粗口，老闆們聽到都流口水！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載