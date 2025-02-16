20歲學霸女歌手詩琳病逝 經理人悲痛證實消息

烏茲別克女歌手及演員詩琳阿卜杜拉耶娃(Shirin Abdullaeva)，昨日傳出病逝，年僅20歲，曾參演華人春晚演出的她，傳出死訊後不少fans和業內人士感到震驚和悲痛。

詩琳在去世前，曾參與《2024年全球華僑華人春節大聯歡》的演出，並與歌手王霏霏合唱《月牙灣》，因此她的突然離世讓許多人感到震驚。詩琳在節目裡又向全球觀眾介紹烏茲別克的春節習俗，她的笑容和歌聲，至今令人難以忘懷，給觀眾留下了深刻印象。

擁有精緻五官和清亮嗓音的詩琳， 3歲起便開始唱歌，並學習創作。她不僅美麗，還是一位學霸，精通中、英、俄、韓四種語言，而且嗓音獨特演技出色，因此贏得業內廣泛認可和喜愛。去年詩琳考進北京清華大學就讀，她又積極參與中烏的外交與文化交流，成為兩國友好往來的文化使者。