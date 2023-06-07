2014年與紅館擦身而過 蔡健雅9年後圓夢

金曲歌后蔡健雅(Tanya)，相隔6年再度來港開騷，近日四出宣傳，日前接受接受娛樂新聞台《StarTalk》主播許文軒(Edmond)訪問，大談首度踏上紅館舞台獻唱感受。Tanya說：「我好像等了一輩子，終於要實現，覺得非常興奮。九年前因感冒食藥後忍痛取消(2014年)，當時真的有懷疑人生，眼見身邊的朋友一個一個上紅館，但自己卻一直擦身而過，所以取消後帶給我多大的創傷。」Edmond叮嚀Tanya好好保謢身體和聲線，她指近年keep住做運動，又稱吃得非常健康。

生活習慣隨年齡改變 自言是夜貓子的Tanya，多在清晨4、5時才睡覺，中午12時左右起起床，但近年生活習慣開始改變：「現在11、12時就睡，並不是刻意改變，應該是年紀大。(因此台灣個唱提前至5時30分開騷？)是養身俱樂部，真的是第一次，但發覺不適合自己，唱了一半，我的血糖跌到谷底，因為發覺自己還未吃東西，餓到有一種慌的感覺，所以應該不能在5時半開騷，7時較好，8時則比較晚。」近年Tanya的音樂產量較少，她稱：「疫情時每天看新聞，沒有心情寫歌，常問自己到底可以做甚麼事情幫手，寫歌反而覺得更加內疚，當其時根本不想寫歌，覺得寫甚麼都沒有意義，所以停了差不多一年兩年時間。」