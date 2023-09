許子萱完成港姐的職責後,未有跟無綫簽約,今日她在社交平台公布去向︰「過往一年,很幸運接觸到了在各行各業發光發亮的前輩們。他們給予我啓發與靈感,也讓我思考能走多遠,天花板在哪裡。如果人生是一場遊戲,就是要『玩』得盡興。所以決定重新啟航,遠赴牛津大學深造,就如海明威說的『尋找自己的句子』。經歷與學識的相輔相成,期待與大家分享我新篇章的所學所聞。」



她續說︰「謝謝香港小姐這個舞台,讓我成為時代的見證者,香港文化變遷的一顆微塵。祝願接下來的香港小姐們能夠繼續這個美麗傳承,訴說屬於她們自己的故事。而我也會繼續沉澱和提升,傳承那永不過時的優雅。與上一篇章告別,擁抱未知,離開熟悉的地方,而這一次,I still got nothing to lose.」