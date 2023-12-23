2023年度叱咤樂壇頒獎典禮｜我最喜愛的男歌手尹光能否突圍？ 我最喜愛的女歌手邊個係心水？(附最後5強結果名單)

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)將於2024年1月1日晚上7時，在亞洲國際博覽館ARENA舉行。屆時除了會頒發「叱咤十大」歌曲、叱咤樂壇至尊唱片大獎、叱咤樂壇男、女歌手、生力軍、作曲人、填詞人、編曲及監製等大獎外，還有4個「我最喜愛的」大獎，包括我最喜愛的歌曲、男歌手、女歌手及組合。當中尹光能否與姜濤、Anson Lo等年輕一輩手中取得我最喜愛的男歌手？我最喜愛女歌手又會是誰得獎？而我最喜歡的歌曲由張敬軒的隱形遊樂場鬥MIRROR4子的歌曲，那首好歌可以突圍而出？ ▼叱咤投票方法▼

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮詳細資料 日期：2024年1月1日（星期一）

時間：晚上7時

地點：亞洲國際博覽館 ARENA

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮詳情