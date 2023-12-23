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娛樂
2023-12-23 20:00:00

2023年度叱咤樂壇頒獎典禮｜我最喜愛的男歌手尹光能否突圍？ 我最喜愛的女歌手邊個係心水？(附最後5強結果名單)

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叱咤2023｜2023年度叱咤樂壇頒獎典禮 我最喜愛的男歌手尹光能否突圍？ 我最喜愛的女歌手邊個係心水？(附最後5強結果名單)

叱咤2023｜2023年度叱咤樂壇頒獎典禮 我最喜愛的男歌手尹光能否突圍？ 我最喜愛的女歌手邊個係心水？(附最後5強結果名單)

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)將於2024年1月1日晚上7時，在亞洲國際博覽館ARENA舉行。屆時除了會頒發「叱咤十大」歌曲、叱咤樂壇至尊唱片大獎、叱咤樂壇男、女歌手、生力軍、作曲人、填詞人、編曲及監製等大獎外，還有4個「我最喜愛的」大獎，包括我最喜愛的歌曲、男歌手、女歌手及組合。當中尹光能否與姜濤、Anson Lo等年輕一輩手中取得我最喜愛的男歌手？我最喜愛女歌手又會是誰得獎？而我最喜歡的歌曲由張敬軒的隱形遊樂場鬥MIRROR4子的歌曲，那首好歌可以突圍而出？

▼叱咤投票方法▼

2023年度叱咤樂壇頒獎典禮投票方法，新會員需要完成4個步驟 2023年度叱咤樂壇頒獎典禮投票方法，新會員需要在網站按登記 2023年度叱咤樂壇頒獎典禮投票方法，新會員需要輸入個人資料，包括名字及出生日期 2023年度叱咤樂壇頒獎典禮投票方法，新會員需要點擊電郵連結及設置密碼 2023年度叱咤樂壇頒獎典禮投票方法，新會員需要完成電話驗證

經過多輪投票，在頒獎禮舉行前，4個「我最喜愛的」大獎入圍名單已經誕生，「我最喜愛的男歌手」方面，打入最後5強的男歌手包括「光B」尹光、姜濤、Ian陳卓賢、張敬軒及Anson Lo盧瀚霆。至於「我最喜愛的女歌手」，分別有Gin Lee李幸倪、Serrini、陳蕾、鄭欣宜及謝安琪躋身最後5強。「我最喜愛的組合」最後5強則為COLLAR、Dear Jane、ERROR、Lolly Talk及MIRROR。

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▼2023年度叱咤樂壇頒獎典禮 我最喜愛的男歌手最後5強▼

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叱咤2023｜Gin Lee李幸倪入圍「我最喜愛的女歌手」最後5強 坦言前所未有激動

繼2018年後，Gin Lee第二度入圍「我最喜愛女歌手」最後5強，她表現相當興奮，並拍片感謝各位的支持。Gin Lee拍片感謝大家投票給她，並興奮表示：「好想多謝大家投票俾我，我可以話俾大家知，今次嘅感受係前所未有嘅激動，無論係粉絲、屋企人、朋友、同事，大家都好齊心團結去拉票，好多謝你哋咁支持我」她更表示過去與粉絲都是隨緣的心態，但是今次大家都為她非常落力，令她感動流淚。

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▼2023年度叱咤樂壇頒獎典禮 我最喜愛的女歌手最後5強▼

2023年度叱咤樂壇頒獎典禮 我最喜愛的女歌手最後5強Gin Lee（資料圖片） 2023年度叱咤樂壇頒獎典禮 我最喜愛的女歌手最後5強陳蕾（資料圖片） 2023年度叱咤樂壇頒獎典禮 我最喜愛的女歌手最後5強Serrini（資料圖片） 2023年度叱咤樂壇頒獎典禮 我最喜愛的女歌手最後5強鄭欣宜（資料圖片） 2023年度叱咤樂壇頒獎典禮 我最喜愛的女歌手最後5強謝安琪（資料圖片） 2023年度叱咤樂壇頒獎典禮 我最喜愛的女歌手最後5強（my903.com 商業電台 fb）

Lolly Talk預告明年出專輯 爆Elka阿旦聖誕禮物超伏

Lolly Talk的Tania及阿Yo同是12月壽星，她們表示已相約食聖誕大餐兼慶祝，笑言已預留了quota，所以不太擔心會發脹。問到她們之後出席的頒獎禮戰衣，她們表示稍後會試身，對獎項都是平常心面對。她們更透露來年將會推出專輯，Sinnie說︰「聽經理人講係可以，我哋已經唱咗一至八嘅歌，嚟緊會準備埋九至十嘅歌，都已經搵咗相應班底，希望大家期待下！」

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▼2023年度叱咤樂壇頒獎典禮 我最喜愛的組合最後5強▼

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叱咤2023｜公布「我最喜愛的歌曲」最後五強 尹光《Dear Myself》出局

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▼2023年度叱咤樂壇頒獎典禮 最喜愛的歌曲最後5強▼

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2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮詳細資料

日期：2024年1月1日（星期一）
時間：晚上7時
地點：亞洲國際博覽館 ARENA
2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮詳情

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