2023香港小姐｜王怡然父親救火無效 再發文強調「未拿走分文」

《2023香港小姐競選》亞軍兼最上鏡小姐王怡然，其父母經營的補習社在大陸倒閉，其後被他們捲款潛逃至香港。由於今屆港姐在大陸平台直播，不少苦主認到王怡然，於是爆發一場追債潮，事件更引來多間大陸媒體報道，最終王父發文向苦主致歉並稱已在開發綫上教育APP，會盡快為沒上完堂的學生提供網上課程，惟一眾苦主唔收貨，寧願他們退錢。王父的道歉信現變成火水救火，引來苦主再度批評。

王召軍︰我未拿走分文

王怡然父親王召軍再次上水回應，他特別提到自己沒有物業，現時住的地方只是租，因此無法變賣物業還債。對於苦主的損失，王父強調會對所有家長及孩子負責，除了用新課程償還已買落的課堂，他會「堅持邊打工邊二次創業的方式盡快賺錢積極退還。」他表示不會消失，歡迎大家一直監督他。他又強調自己「所有的資金都用於公司運營，我未拿走分文！」他稱公司的數簿已交給相關部門，希望大家相信執法部門的公平與公正，並稱如他有「捲巨款並逃跑」︰「那麼一定是天網恢恢疏而不漏！」