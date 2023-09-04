2023香港小姐｜王怡然父親救火無效 再發文強調「未拿走分文」

《2023香港小姐競選》亞軍兼最上鏡小姐王怡然，其父母經營的補習社在大陸倒閉，其後被他們捲款潛逃至香港。由於今屆港姐在大陸平台直播，不少苦主認到王怡然，於是爆發一場追債潮，事件更引來多間大陸媒體報道，最終王父發文向苦主致歉並稱已在開發綫上教育APP，會盡快為沒上完堂的學生提供網上課程，惟一眾苦主唔收貨，寧願他們退錢。王父的道歉信現變成火水救火，引來苦主再度批評。
王召軍︰我未拿走分文
王怡然父親王召軍再次上水回應，他特別提到自己沒有物業，現時住的地方只是租，因此無法變賣物業還債。對於苦主的損失，王父強調會對所有家長及孩子負責，除了用新課程償還已買落的課堂，他會「堅持邊打工邊二次創業的方式盡快賺錢積極退還。」他表示不會消失，歡迎大家一直監督他。他又強調自己「所有的資金都用於公司運營，我未拿走分文！」他稱公司的數簿已交給相關部門，希望大家相信執法部門的公平與公正，並稱如他有「捲巨款並逃跑」︰「那麼一定是天網恢恢疏而不漏！」
有拖無欠？
他在文中再次希望大家相信他︰「我會攜手家人直面所有問題，努力還債，這個過程肯定需要一些時間，但我不會逃避責任，會盡快給大家一個圓滿的交代。」然而，一眾苦主認為王召軍的回應只是「有拖無欠」，更謂待他完成口中的教育APP時，小朋友都已畢業。
王父為女經營農莊
另外，有網民查到王召軍在北京有經營「安妮農莊」，該農莊曾提到「安妮的爸爸為了讓她吃上安全的食材，於2011年收購並改造了這個農場。」據大陸傳媒報道，有前員工表示農莊是由王召軍為女兒而設，以前曾見過他在農莊招呼客人。雖然「安妮葛莊」的微博已於2021年停止更新，但在招聘網上仍可見到農莊刊登招聘廣告，報道更提到「除了北京地區，廣州、深圳分別招聘銷售總監、市場總監和高級移動開發工程師、產品經理等，薪資15-30k。負責招聘的是一名叫王衛國的新項目拓展總監，IP歸屬地為中國香港。」至於王衛國與王召軍的關係，大陸媒體指暫時未曾聯絡到，看來王怡然仍要避火頭好一段時間。