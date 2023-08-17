2023 IG富豪榜 Selena Gomez每帖賺250萬美元 Lisa@BLACKPINK唯一入圍韓星

IG富豪榜No.3—Selena Gomez

名人藝人運動員除了本身職業搵錢，IG亦是他們搵錢工具，你愈出名，追隨人數愈多，商業價值愈高，賺錢可以天文數字。媒體Hopper HQ公布2023年IG富豪榜排名，演藝單位最高排名是小天后Selena Gomez，她現時IG追隨人數高達4億排名第3位，每個商業宣傳po可賺255萬美元。排名第5的動作巨星狄維莊遜(Dwayne Johnson)，其IG追隨人數3.8億，每個商業po可賺232萬美元。另一天后Ariana Grande(追隨人數3.7億)與Beyonce(追隨人數3.1億)分別排名第7與8位，前者每個商業po可賺226萬美元；後者每個po可賺188萬美元。

IG富豪榜No.7—Ariana Grande

IG富豪榜No.12—Taylor Swift

IG富豪榜No.13—Jennifer Lopez

Lisa 排名高過 Dua Lipa 樂壇最賺錢歌手Taylor Swift追隨人數2.7億排名12，每po可賺161萬美元。第13名有珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)，追隨人數2.5億，每po可賺149萬美元。南韓女團BLACKPINK成員Lisa排名第26，追隨人數9,717萬，每po可賺57萬美元。英國天后Dua Lipa排名第28，追隨人數8,892萬，每po可賺53萬美元。「妙麗」愛瑪屈臣(Emma Watson，追隨人數7,344萬)與「蜘蛛俠」湯姆賀倫(Tom Holland，追隨人數6,648萬)，分別排名第32及34。

IG富豪榜No.17—Miley Cyrus

IG富豪榜No.18—Katy Perry

IG富豪榜No.28—Dua Lipa