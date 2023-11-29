2023 MAMA AWARDS︱少時秀英 鄭敬淏情侶檔任頒獎嘉賓

韓國男演員鄭敬淏，與其女朋友少女時代成員秀英，今日一起出席《2023 MAMA AWARDS》Chapter 2擔任頒獎嘉賓。鄭敬淏出場頒獎給男團Treasure，他以流利的日語說：「每次來到MAMA都會被熱情的力量感染，你們感受到嗎。」現場樂迷即時為之瘋狂。鄭敬淏稱他喜歡音樂，亦會聽各種音樂流派的歌曲，「就K-Pop而言，欣賞

曾於日本參加歌唱比賽，又與日籍成員高橋麻里奈，組過雙人女子組合Routeφ的秀英，以熟練的日語與樂迷交談，秀英表示：「日本對我來說，是一個有著特殊意義的地方，因為我人生第一個挑戰開始的地方。我12歲時就以歌手身分在日本出道。在日本進行3年活動，對我來說是一個改變。」秀英解釋原因：「這段經歷已經成為無價的東西，這些挑戰造就了今天的我。」