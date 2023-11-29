熱門搜尋:
芒格 Lolly Talk LV時裝秀 CLOCKENFLAP 叱咤2023 TVB 社內相親 尹光 年少日記 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 以巴衝突 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-29 21:30:39

2023 MAMA AWARDS︱少時秀英 鄭敬淏情侶檔任頒獎嘉賓

分享：
生活

秀英與鄭敬淏情侶檔出席MAMA頒獎禮，即時成為熱話。

韓國男演員鄭敬淏，與其女朋友少女時代成員秀英，今日一起出席《2023 MAMA AWARDS》Chapter 2擔任頒獎嘉賓。鄭敬淏出場頒獎給男團Treasure，他以流利的日語說：「每次來到MAMA都會被熱情的力量感染，你們感受到嗎。」現場樂迷即時為之瘋狂。鄭敬淏稱他喜歡音樂，亦會聽各種音樂流派的歌曲，「就K-Pop而言，欣賞

生活

曾於日本出道的秀英稱，稱對這地方充滿感情。

曾於日本參加歌唱比賽，又與日籍成員高橋麻里奈，組過雙人女子組合Routeφ的秀英，以熟練的日語與樂迷交談，秀英表示：「日本對我來說，是一個有著特殊意義的地方，因為我人生第一個挑戰開始的地方。我12歲時就以歌手身分在日本出道。在日本進行3年活動，對我來說是一個改變。」秀英解釋原因：「這段經歷已經成為無價的東西，這些挑戰造就了今天的我。」

生活

秀英指，非常自豪少時成員的身份。

秀英自豪少時成員身份

秀英指2002年，在日本成就成為歌手的夢想，2007年作為少女時代成員出道，為她人生創造了一個難忘時刻，「現在我正進行另一個挑戰，作為一位演員的新挑戰。」她稱演員之路充滿障礙，但她必須須克服，「當我能把障礙克服，演員的身份就會變得強大。」秀英又稱，看見K-Pop深受歡迎，令好非常高興，又稱非常自豪少女時代成員的身份。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受