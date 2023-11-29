2023 MAMA AWARDS︱SEVENTEEN奪最佳男團獎台上落淚 BTS Jimin Jisoo各獲男女藝人獎(有片)

韓國男團SEVENTEEN，在MAMA舞台上擔任表演嘉賓，獻唱了團歌《손오공》(孫悟空)。演員朴圭英上台頒發「最佳舞蹈表演男歌手」獎給SEVENTEEN，而「最佳舞蹈表演女歌手」則由BLACKPINK的Jisoo獲得，但她缺席頒獎禮。SEVENTEEN獲獎時感動落淚，在上台領獎時表示，「這是我們最好的舞蹈表演，我們在準備這場表演時非常努力排練，感謝大家的熱情，和對我們的認可。」 ▼SEVENTEEN於MAMA舞台演唱《 손오공 》 ( 孫悟空)▼

(G)I-DLE 獲頒全球最愛表演者獎 女團(G)I-DLE獲得了「Favorite Dance Performance Female Group」(全球最受歡迎女團獎表演者)，她們上台領獎時表示，「《Queencard》是我們付出很多努力籌備的作品，獲得這個獎項，是因為全球有很多人都在唱《Queencard》，並模仿我們的舞步。」「最佳男女藝人獎」分別由BTS的Jimin和BLACKPINK的Jisoo獲得。此外，BTS的《The Planet》還榮獲了「最佳 OST」獎；成員SUGA化名Agust D的專輯《D-DAY》則獲得了「最佳 Rap/Hip-Hop表演」獎。 ▼ (G)I-DLE上台演唱 《Queencard》▼